La danza contemporánea visitará cinco escenarios en el FAM 2021

‘After the party’, de Thomas Noone Dance. / DA

El Auditorio de Tenerife presenta la edición 2021 del Festival de las Artes del Movimiento (FAM), que se celebra del 3 al 6 de junio en varios espacios escénicos de Santa Cruz y La Laguna. Las entradas ya están a la venta en www.famtenerife.com. Tras la edición especial de 2020, FAM recupera sus fechas habituales en cinco recintos: Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), Espacio la Granja, Teatro Guimerá, Centro de Arte La Recova y el propio Auditorio de Tenerife.

El consejero insular de cultura, Enrique Arriaga, destaca que “la intensiva programación se compone de 24 espectáculos de compañías nacionales, haciendo especial hincapié en las propuestas canarias”, y también resalta que “cuatro de las funciones se ofrecen para escolares y colectivos sociales”. Entre las propuestas se incluyen un estreno en el Archipiélago y dos compañías avaladas con el Premio Nacional de Danza.

LA PROGRAMACIÓN

Seis espectáculos protagonizarán la primera jornada del FAM 21. La muestra comenzará el 3 de junio (10.00 horas) en el Paraninfo con Ina (Paloma Hurtado y Daniela Morales) y continuará en el Espacio La Granja (12.30) con Dance, No Goal (Carlota Mantecón). La programación de tarde arrancará en el Guimerá (16.00 horas) para recibir el estreno en Canarias de Dosis de paraíso (Compañía Sharon Fridman), una coproducción de Auditorio de Tenerife que este mes de mayo también podrá disfrutarse en Teatros del Canal, en Madrid. El Centro de Arte la Recova recibirá Ruffle (17.00 horas, DeNada Dance Theatre).

La primera jornada concluye en el Auditorio de Tenerife (17.30 horas), en la Sala Castillo, con el solo con marioneta After the party (Thomas Noone Dance) y en la Sala de Cámara (19.00 horas) con Sintempo (Sara Cano).

‘Sintempo’, de Sara Cano. / DA

La actividad del viernes, día 4, comienza en el Paraninfo de la ULL (10.00 horas) con El vuelo, del coreógrafo y bailarín canario Daniel Morales. El Espacio La Granja acoge (12.30 horas) La Carne, de Paula Quintana, estrenada en FAM 20. Ambas funciones serán disfrutadas por colectivos sociales. La Quebrá lleva su Get no al Teatro Guimera (16.00 horas), mientras que el Campo cerrado de la compañía de Daniel Doña se dará cita (17.00 horas) en el Centro de Arte La Recova. Auditorio de Tenerife recibe en su Sala Castillo (17.30 horas) el tríptico Cualquier mañana, de Álvaro Esteban y Laura Aris. La Sala de Cámara ofrece (19.00 horas) el Nocturno de Leonor Leal.

FIN DE SEMANA

El sábado, 5 de junio, Pau Arán lleva su Lettre d’amour al Espacio La Granja (10.30 horas) y La Intrusa, compañía Premio Nacional de Danza 2015, sube al escenario del Guimerá (12.00 horas) con It’s a wrap (Kubrick is dead). Los exteriores de Auditorio de Tenerife reciben un programa doble (17.00 horas): 147 abrazos, de la Compañía Sharon Fridman, y Laika, de Isabel Vázquez, para continuar en la Sala de Cámara (18.30 horas) con La oscilante (Pol Jiménez), y terminar con Trama (Roser López Espinosa), que comenzará a las 20.00 horas en la Sala Sinfónica.

FAM 2021 concluirá el domingo, día 6, con un programa que empieza (10.30 horas) en el Espacio La Granja con el espectáculo familiar de esta edición: Petitdanza (compañía de Natalia Medina). El Teatro Guimerá acoge (12.00 horas) El hijo, del bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, ganador del Premio Nacional de Danza 2014.

‘El pastor’, compañía Nómada. / DA

La tarde comienza en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife (16.00 horas) con una sesión work in progress solo para programadores, donde algunos artistas mostrarán los avances en sus últimos trabajos, que están en proceso: Laura Marrero (Sutil), Javier Arozena (Schwanengesang (Der Held)), Carmen Macías (Tun/La) y Acerina Toledo (La orilla de mi piel).

En el exterior del recinto del Cabildo tendrá lugar Esto que tú ves, un trabajo de Javier Cuevas y Paula Quintana. La Sala de Cámara recibe (19.00 horas) El pastor, coproducción de Auditorio de Tenerife con la compañía Nómada estrenada en FAM 20. La clausura del festival comienza a las 20.00 horas en la Sala Sinfónica con Kenophobia, de la compañía Osa + Mujica.

Las entradas, de 2 a 8 euros, así como toda la información sobre los espectáculos, están disponibles a través de la página web www.famtenerife.com.

‘El hijo’, de Compañía Daniel Abreu. / DA

FAM cuenta con el patrocinio del Inaem del Ministerio de Cultura y sus programas Danza a Escena, de la Red Española de Teatros, y el Circuito Acieloabierto. Además, colabora el Gobierno de Canarias a través del Espacio La Granja, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el Teatro Guimerá y la Universidad de La Laguna con el Paraninfo de la ULL. Este festival ostenta el sello EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) de la Unión Europea, una distinción de calidad que se concede a los festivales con misión artística, compromiso con las comunidades locales y con visión estratégica a nivel europeo.