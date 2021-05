La familia de las niñas descarta una posible vinculación con el velero a la deriva

Joaquín Amills. | EL ESPAÑOL

La localización de un velero en aguas cercanas a la isla de Montserrat, situada al sur de Puerto Rico, saltaba este jueves todas las alarmas en la búsqueda de las niñas desaparecidas junto a su padre desde el pasado 27 de abril en la Isla de Tenerife. Y es que una de las teorías de la Guardia Civil es que Tomás Gimeno se pudo haber trasladado con sus hijas a algún país latinoamericano, una ruta que facilitan las corrientes marinas que tienen su origen en Canarias.

Sin embargo, el portavoz de la familia de Anna y Olivia, Joaquín Amills, ha declarado a DIARIO DE AVISOS que “no creen que la embarcación hallada tenga conexión” con la investigación.

“Recibimos el aviso el pasado 15 de mayo” e inmediatamente “lo comunicamos a la Guardia Civil”, ha señalado el también presidente de la asociación SOS Desaparecidos, que agrega que “se trataba de un velero que tenía base en Santa Margarita”.

Por su parte, Beatriz Z., madre de las menores, ha difundido hoy una carta dirigida a Tomás mediante la que le insta a que regrese con las niñas porque ambas “nos quieren y nos necesitan a los dos”. Asimismo, le pide que no alargue más “esta tortura”. “Solo sé que tenemos un gran amor en común: nuestras hijas; sé que las quieres más que a ti mismo; sé que jamás les harías daño; he defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda”.

“Espero alguna señal de tu parte como respuesta, tu sabes cómo contactarme”, concluye Beatriz.