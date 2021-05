La gran escultura que Vicente Saavedra quiso para Santa Cruz

Escultura de Vicente Larrea concebida para Santa Cruz. / DA

“Creo que aún muchas personas no son del todo conscientes de la tremenda labor que realizó el arquitecto Vicente Saavedra para dotar a Santa Cruz de Tenerife del tesoro de esculturas expuestas en sus calles; un interés personal que continuó prácticamente hasta el final de sus días”. El farmacéutico Joaquín Feria Hardisson, hermano del célebre poeta Luis Feria (Santa Cruz de Tenerife, 1927-1998), expone de esa manera la importancia del legado de quien fuera presidente de la Comisión de Cultura del entonces Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), impulsora de la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle, entre 1973 y 1974, que tuvo además una segunda edición en 1994.

EL PROYECTO

En una charla con DIARIO DE AVISOS, Joaquín Feria revela uno de los últimos proyectos en los que se implicó Vicente Saavedra: traer a la capital tinerfeña una obra del escultor Vicente Larrea (Bilbao, 1934). “Un día, en medio de una conversación con Vicente Saavedra, me dijo que tenía una espinita clavada con el escultor Vicente Larrea, que fue invitado a la I Exposición de Escultura en la Calle, pero que, por diversas circunstancias, finalmente no participó”. “El caso es que yo soy muy amigo de Larrea, que solía venir todos los veranos a Tenerife y también en ocasiones yo he ido a verlo a Bilbao”.

Joaquín Feria detalla que, al conocer este vínculo, Vicente Saavedra, quien incluso conservaba las cartas de la invitación cursada en los años 70 a Larrea y su respuesta, se mostró entusiasmado y retomó la idea de que la ciudad contase con una pieza del artista vasco, uno de los más sobresalientes de su generación. De manera que los puso en contacto. “La escultura incluso ya estaba terminada”, detalla Feria. “Una obra preciosa en bronce ubicada en el jardín de la casa de Larrea, a las afueras de Bilbao, que él estaba dispuesto a regalar a Santa Cruz”, apostilla.

Sin embargo, los diversos gastos asumidos por el artista, de estudio, de materiales, de fundición… “ascienden a unos 200.000 euros”, indica Joaquín Feria, quien asegura que en el anterior mandato de José Manuel Bermúdez al frente de la Alcaldía se trabajaba en una fórmula, junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, para afrontar esa cuantía. Cuando Bermúdez deja de ser alcalde en 2019, “este largo proceso se detiene”.

Tras el fallecimiento de Vicente Saavedra en abril, Joaquín Feria se planteó, con mayor empeño aún, “que entre todos tenemos que lograr que esa escultura luzca en Santa Cruz”. “Poco después de su muerte -apunta-, cogí el libro dedicado a la obra arquitectónica realizada por Vicente junto a Javier Díaz-Llanos. En la primera página él me escribió la siguiente dedicatoria: A Quini Feria, que traerá la escultura de Larrea a Tenerife”.

Hay otro elemento que dota de mayor interés a este relato: “El nombre de la escultura lo mantenían en secreto Larrea y Vicente Saavedra. Hasta que, recientemente, me lo confesó el escultor: Sonata al poeta Luis Feria”. “Vicente Larrea no llegó a conocer a mi hermano, pero sí que lo ha leído y admira mucho su obra. De manera que los dos Vicentes tenían muy guardado este homenaje”, concluye Joaquín Feria.

Vicente Saavedra junto a la obra del artista vasco. / DA

EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO Y LAS CALLES DE LA CAPITAL TINERFEÑA

El paso del tiempo ha llevado a que la escultura que en un principio querían ubicar en la capital tinerfeña vaya a tener otro emplazamiento. Esa pieza escultórica de Vicente Larrea se instalará finalmente en uno de los nuevos espacios del Museo de Bellas Artes de Bilbao, cuyo proyecto de ampliación firma el arquitecto británico Norman Foster. Las obras está previsto que comiencen en septiembre. “Por suerte -resalta Joaquín Feria-, Larrea me explicó que ya tenía otra obra prácticamente terminada, que sería la que, si todo sale bien, estará ubicada en una de las calles de Santa Cruz de Tenerife”.