La influencer Dulceida, y los científicos Eduardo López Collazo y Alfredo Corell, primeros confirmados del ARN Culture & Business Pride 2021

El ARN Culture & Business Pride celebrará su cuarta edición en Tenerife consolidando un modelo reivindicativo que apuesta por una combinación de turismo, activismo, negocios, cultura y ocio, empoderando al colectivo LGTBIQ+, y que ya se encuentra entre los Prides más relevantes y con mayor impacto a nivel internacional. El evento cuenta con el patrocinio de Turismo de Tenerife, Promotur y Cultura del Gobierno de Canarias

Del 22 al 27 de junio de 2021 vuelve a desplegarse en Canarias uno de los eventos más innovadores en torno a la igualdad y diversidad sexual, con una programación que contempla múltiples temáticas de negocios, sociales o culturales y cuyas ponencias estarán encabezadas por personalidades visibles del colectivo LGTBIQ+, todas ellas enfocadas desde una perspectiva transversal.

Serán las Beach Conferences y los ARN Networking los que concentren gran parte de la actividad de la semana de este festival internacional, todos ellos con entrada libre, accesible y gratuita abriendo posibilidades profesionales y de desarrollo personal a todos sus asistentes y siendo, además, la antesala del primer LGTBIQ+ World Business Summit 2022, lo que convertirá a Tenerife en uno de los principales HUBS de negocios del colectivo en todo el mundo.

Bajo la consigna “Another way of Loving, another way of Pride” ARN Culture & Business Pride ofrece una propuesta claramente alternativa a las celebraciones del orgullo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos, pero atendiendo la demanda de un leisure especializado para el turista y emprendedor del colectivo LGTBIQ más exigente.En ediciones pasadas y sin los riesgos actuales motivados por la Covid-19, en Arona, Tenerife, se venía celebrando el evento en toda su magnitud y durante una semana se ofrecían conferencias, conciertos, fiestas, arte o networking entre profesionales del sector, además de la ceremonia internacional de los Galardones Alan Turing LGTBIQ Awards que a lo largo de sus primeras ediciones ha contado, entre otros, con la presencia de figuras tan relevantes como Stuart Milk, presidente de la Fundación Harvey Milk, la ministra taiwanesa Audrey Tang, la ex presidenta de Islandia, Jóhanna Sigurðardóttir, el LGTBIQ Intergroup de la Unión Europea , Fabrice Houdart de Naciones Unidas o la NGLCC, la Cámara de Comercio LGTBIQ norteamericana que mueve más de 1,7 Trillones de dólares anualmente en el entorno LGTBIQ.

The New Rainbow Times

Bajo el lema “The New Rainbow Times”, y apelando a la icónica imagen del periódico internacional The New York Times, esta nueva edición se concentrará en actividades de información como conferencias (Beach Conferences), networkings (ARN Networking) y unas jornadas de leisure musicales (ARN Sunset and Leisure) respetando las medidas sanitarias impuestas por la situación mundial.

En este año de novedades, el Festival contará con personalidades tan influyentes como Aida Domenech, la influencer conocida como Dulceida, una de las más importantes a nivel mundial, activista de los derechos del colectivo LGTBIQ+ donde ha trabajado por la normalización del mismo a través de sus redes sociales logrando un éxito sin precedentes y encumbrándola como una de las personalidades cuyo activismo más se ha viralizado.

Además, volveremos a contar con Eduardo López Collazo el investigador y biomédico que durante 25 años se ha focalizado en el estudio de las defensas humanas en situaciones patológicas como el cáncer, la metástasis y las enfermedades infecciosas. En estas áreas ha realizado importantes aportaciones recogidas en publicaciones científicas de alto impacto. Ha compaginado su labor científica con la gestión primero como Coordinador de las Comisiones de Proyectos del Fondo de Investigación Sanitarias (FIS) en las áreas de Cáncer, VIH y enfermedades infecciones, y luego como Director Científico del Instituto de Investigación Sanitarias del Hospital Universitario La PAZ.

Comparte su opinión en el blog personal “Viernes”, la columna de opinión “Doble Hélice” en Redacción Médica y la revista cultural inglesa Bachtrack. Ha ganado el premio a las 100 mejores Ideas del Diario Médico (2005) y el Premio Reflexiones (2018). Recientemente ha publicado los libro de divulgación científica ¿Qué es el cáncer?, Coronavirus ¿la última pandemía? y ¿Qué es el VIH? Y participado en Forbes 100 Summit.

Eduardo López Collazo compartirá debate con Alfredo Corell cuyo trabajó en el área de la Inmunogenética y la Histocompatibilidad incluye el descubriendo un pseudogen del cromosoma 6 humano. Tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto impacto incluyendo las prestigiosas New England Journal of Immunology, Lancet, Immunology Today y Mucosal Immunology

Corell es el coordinador del proyecto de innovación docente Immunomedia, una plataforma digital de divulgación en la que participan profesores de seis universidades españolas y dos extranjeras, que ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente. En su faceta de divulgador científico, colabora frecuentemente con el programa de televisión informativo La Sexta Noche, como con el programa Horizonte: Informe Covid.

Corell ha denunciado el acoso sufrido en su centro universitario y de trabajo por ser homosexual. Su visibilidad y compromiso con el colectivo LGTBI ha sido reconocido varias veces y le ha convertido en un referente LGTBI dentro de la ciencia.

ARN Culture & Business Pride con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Según el World Economic Forum las economías más inclusivas están en mejores condiciones para recuperarse de los impactos de la pandemia de la COVID-19.

Existe una fuerte correlación positiva entre la inclusión LGBTIQ + y la resiliencia económica. En particular, las ciudades que adoptan la diversidad pueden cosechar un “dividendo de inclusión” a medida que comienzan a reconstruir sus economías.

Al mismo tiempo que toman medidas de emergencia para minimizar los impactos económicos inmediatos de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo buscan posicionarse para la recuperación.

Un nuevo análisis del World Economic Forum y el Banco Mundial para la resiliencia económica ofrece una pista potencial de qué economías pueden recuperarse más rápido: la inclusión LGBT + está correlacionada con la resiliencia de la economía de un país. Las conmociones económicas de la pandemia son de una magnitud sin precedentes y el camino hacia la recuperación no será fácil.

Sin embargo, podemos esperar que las ciudades que han acogido la diversidad obtengan un “dividendo de inclusión” a medida que comienzan a reconstruir sus economías. La solidez de sus ecosistemas de innovación y la abundancia de talento puede hacerlos más ágiles frente a la recesión y más capaces de aprovechar las nuevas oportunidades presentadas por la disrupción.

Aquí hay un mensaje contundente para los gobiernos que están utilizando la pandemia como pretexto para intensificar la discriminación contra las personas LGBTIQ+.

ARN Culture & Business Pride se une a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en sostenibilidad, derechos y emprendimiento por lo que desde esta edición su logo cambia para visibilizar dichos objetivos.