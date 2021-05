La suerte del astronauta: así se ve Canarias durante una ‘caminata’ espacial

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias retuiteó este jueves en su perfil en Twitter un impresionante vídeo en el que se aprecia la vista de Canarias desde el espacio, concretamente durante el paseo espacial de un astronauta.

Se trata de un fragmento de apenas 21 segundos compartido ayer en la citada red social por @AstronomydaiIy, un perfil con miles de seguidores que se dedica a compartir vídeos, gifs e imágenes del espacio.

Incredible view of the Earth captured during a spacewalk by cosmonaut Oleg Artemyev. pic.twitter.com/obScD1bNVJ