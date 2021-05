Las bailarinas y coreógrafas Paz Rojo y Ana Buitrago dialogan en TEA sobre el libro ‘To dance in the age of no-future’

La nueva entrega de Otros cuerpos contará hoy con Paz Rojo y Ana Buitrago. / DA

TEA Tenerife Espacio de las Artes recibe hoy sábado a las coreógrafas y bailarinas Paz Rojo y Ana Buitrago, que ofrecerán una conferencia en el marco del programa de artes en vivo Otros cuerpos. Esta actividad, titulada Bailar en la era del no-futuro, comenzará a las 12.30 horas. A partir del libro To dance in the age of no-future, de Paz Rojo, las creadoras compartirán algunas ideas en torno a la creación de danza desvinculada de la producción de valor neoliberal.

El libro To dance in the age of no-future (2019) forma parte del doctorado de investigación artística que la artista madrileña realizó en la Universidad de las Artes de Estocolmo (2013-2020). Un marco a partir del cual compartirá su experiencia en torno a la investigación artística, la producción de conocimiento y sus procesos de mediación, escritura y publicación.

Las personas interesadas en asistir a este encuentro, que es gratuito pero con aforo limitado y reserva previa, deberán solicitar su plaza enviando un correo electrónico a actividades@teatenerife.es, indicando su nombre, un número de teléfono de contacto y su número de DNI.

Paz Rojo desarrolla su actividad en el cruce entre las prácticas artísticas, la coreografía y la filosofía. Desde hace más de una década se interroga sobre la potencia de la danza y la posibilidad de una producción artística más allá del marco de la producción de valor capitalista. Es doctora en Filosofía de la Danza y Artes Performativas por la Universidad de las Artes de Estocolmo (Suecia), con el proyecto The decline of choreography and its movement: a body’s (path)way, una investigación realizada en coreografía, danza, escritura, performatividad, comisariado y videoensayo. En 2019 publicó el libro To dance in the age of no-future (Circadian, Berlín) como parte de esta investigación.

Ana Buitrago es licenciada en Filología Inglesa por la UCM y en Dance Performance por la SNDO de Ámsterdam. Sus intereses se centran en los desplazamientos que el cuerpo y la acción pueden poner en juego en relación con la percepción para, desde ahí, movilizar los imaginarios coreográficos y políticos hacia otras relaciones y concepciones del mundo. Desde 1992 realiza sus coreografías e intervenciones performativas/bailadas, desarrollando en paralelo una amplia labor docente, de investigación y colaboración con los procesos creativos de diversos artistas.

El programa de TEA Otros cuerpos, comisariado por la artista y coreógrafa Masu Fajardo, propone un conjunto global de piezas, artistas, procesos y encuentros en relación, que serán expuestos dentro de una práctica de continuum. De esta manera, lo vivo como evento se diluye para entrar de lleno en prácticas compartidas y comprometidas en su hacer mundo. Otros cuerpos es una línea de trabajo de TEA en relación a las artes en vivo que está centrada en la documentación y en la investigación y que se prolongará hasta diciembre de 2021.