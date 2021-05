Mercedes Coello, en su ‘regreso’ a las redes: “No podemos aflojar”

La gerente del Hospital de La Palma, Mercedes Coello | DA

La gerente del Hospital de La Palma, Mercedes Coello, que había reducido prácticamente a cero sus apariciones públicas tras sufrir una angina vasoespástica, que, en parte, achacó al estrés de la gestión de la crisis sanitaria en la Isla, se pronunció ayer sobre los nuevos datos de contagios de COVID-19, con la irrupción en la última semana de brotes en distintos municipios. “No podemos aflojar”, sostenía la médico, que ayer, Día del Trabajador, cumplía 34 años como profesional ejerciente en el centro hospitalario palmero.

Para Coello, “con la llegada de la primavera, con el tiempo de restricciones y con la naturaleza humana, se han relajado en cierta manera las costumbres”, en el marco de la denominada fatiga pandémica, sobre la que los psicólogos llevan alertando desde el inicio de la pandemia. Es por ello que recomendó a la población que “aunque estemos cansados”, se continúe conservando el “control” de determinadas situaciones de nuestra vida cotidiana que, por insignificantes que parezcan, pueden ser claves a la hora de propagar o contener el avance del virus.

En este sentido, la gerente puso como ejemplo un escenario muy común: las comidas. “No vale decir 10 a la mesa y que sean 20 ni 30, aunque estén separados, porque al final se juntan. Y claro, pasa lo que pasa”, destacaba, para luego lanzar un nítido mensaje a la ciudadanía: “No podemos aflojar. No hasta que tengamos un 70% de la Isla vacunada. No hasta que lleguemos a la ansiada inmunidad de rebaño. Por favor, no. No soy partidaria de abrir expedientes sancionadores, pero no es razonable que paguen justos por pecadores”, afirmaba.

Cabe recordar que La Palma es la única isla de Canarias que se ha mantenido, desde la irrupción del coronavirus, como zona verde. Un lugar privilegiado en el que la pandemia no ha tenido altas tasas de incidencia, a pesar de ser, en base a la población, de las que mayor número de test diagnósticos realiza. Unos datos que se atribuyen a las acciones emprendidas desde el Área de Salud de la Isla y los rastreos de la Red Centinela.