Santa Cruz vende más de 600 bonos consumo en el primer día activos

Una zapatería infantil del Suroeste, primer establecimiento en el que se canjeó un bono, y que visitó Alfonso Cabello hace unas semanas. S. M.

En poco más de 24 horas, la iniciativa para incentivar el consumo en los negocios de Santa Cruz a través de los denominados bonos consumo ha conseguido vender más de 600 bonos. Comprar a la mitad para gastar el doble. Con este lema incluso ya ha habido ciudadanos que han canjeado su compra en comercios de Santa Cruz. El primero que se canjeó fue en una zapatería infantil del Distrito Suroeste. El concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, mostró ayer su satisfacción por la acogida de una medida pionera en Canarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ciudades españolas. “Decidimos salir ya con los poco más de 200 negocios que se han inscrito porque, como nos han indicado desde las ciudades en las que ya se han implantado estos bonos, a medida que los consumidores van demandando los bonos, las inscripciones de negocios también van al alza. En nuestro caso, vamos ya por más de 600 bonos vendidos”. Cabello además apuntó que, “con el sistema ya en funcionamiento, el próximo lunes tenemos previsto empezar a abonar el importe de los primeros bonos que ya se han gastado, que son una treintena. Eso nos deja un Ayuntamiento que está haciendo efectivos a los comercios el importe total del bono en tres o cuatro días hábiles después de que se haya hecho la compra en el establecimiento”.



El edil delegado de la Sociedad de Desarrollo apuntó que, de momento, los bonos que más se están vendiendo son los relacionados con la restauración, y avanza que ya se trabaja en implementar mejoras. “El alcalde nos tiene estudiando cómo potenciar más la pata turística de los bonos, pero también en cuál será el siguiente paso”. “Si esto evoluciona como esperamos -continuó- debería marcar un antes y un después en lo que es la política de dinamización comercial del Ayuntamiento, porque nos serviría para potenciar el consumo en etapas varias y combinarlo con las tradicionales acciones tipo Plenilunio o Ven a Santa Cruz, que pondremos en marcha en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan”.

Cabildo de Tenerife



Según avanzó Cabello, el Cabildo de Tenerife ya se encuentra trabajando en un sistema similar al de Santa Cruz, una iniciativa que el edil espera que no se demore en el tiempo porque “el comercio de Santa Cruz no puede esperar más por el apoyo del Cabildo, al que invitamos a participar ya en nuestro proyecto”.

El edil se mostró muy crítico con lo que él considera falta de iniciativa insular. “Exigimos que por parte de la consejera insular de Desarrollo Socioeconómico, Carmen Luz Baso, se dé una inmediata respuesta al tejido empresarial del municipio, pero también del resto de la Isla”. “Santa Cruz ofrece al Cabildo entregarles el proyecto para que lo puedan replicar en cualquier Ayuntamiento sin ningún tipo de problema y no pierda más tiempo, porque lo que queremos es incentivar el consumo, pero lo que no nos podemos permitir es ni un día más de indefinición”.