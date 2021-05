El Lenovo cierra hoy la temporada regular frente al Barça de Gasol

El Lenovo Tenerife quiere seguir haciendo historia ACB MEDIA

La visita del FC Barcelona siempre está cargada de alicientes, por más que el compromiso no tenga nada de decisivo clasificatoriamente hablando. Viene uno de los equipos más potentes de Europa, lo hace con Pau Gasol en sus filas, llega para testarse antes de su participación en la Final Four de la Euroliga y con talento en sus filas para dar y regalar un buen espectáculo.



En el Lenovo Tenerife el reto está en alcanzar una victoria más para dejar su balance liguero con 28 majestuosos éxitos en la campaña más dura de su historia, con algunos reveses como el de la Basketball Champions League, pero con muchísimas más luces que sombras. Quieren los de Vidorreta encender un foco más en este año tan condicionado y, de paso, medir sus fuerzas con un rival que será el mejor test posible antes de encarar las eliminatorias.



Vidorreta buscará minutos de calidad para algunos jugadores y tratará de dosificar las fuerzas de los más cargados. Será un partido importante para ver a Charles Jenkins, todavía falto de adaptación a los sistemas aurinegros, pero también para hombres como Santi Yusta o Álex López, porque el técnico de la escuadra lagunera sabe que todas sus piezas serán importantes en las partidas de ajedrez que se avecinan.



Los locales llegan a la cita con las mejores sensaciones después de su exhibición de poderío en la pista del Casademont Zaragoza (60-91) y ahora afrontan el reto de poder ganar el primer duelo grande del curso después de no haber podido ganar a Real Madrid, Barcelona o Baskonia en sus duelos directos. Txus Vidorreta sabe que su rival de hoy no sabe jugar a medio gas y no habrá ninguna facilidad.



“Queremos aprovechar el último partido de esta fase regular”, dijo el entrenador local, consciente del valor positivo que tendría un triunfo ante un rival tan poderoso al que espera “a tope desde el principio”. “Estamos en buena línea, recuperando las buenas sensaciones que teníamos hasta que se nos ajustó el calendario”, certificó Vidorreta.