Un gato negro sobrevive tras saltar desde el quinto piso de un edificio en llamas: así fue el tenso momento

Al no haber heridos ni personas en peligro en este incendio que tuvo lugar en un edificio en Chigado, Estados Unidos, fue un gato negro el que protagonizó el momento más tenso, que además fue grabado por efectivos del Departamento de Bomberos de Chicago y posteriormente compartido en su cuenta en Twitter, donde acumula miles de interacciones.

El felino logró sobrevivir saltando desde la ventana del quinto piso -a una altura considerable- y aterrizando como si nada en el césped. “Se fue debajo de mi coche y se escondió hasta que se sintió mejor después de un par de minutos. Salió y trató de escalar la pared para volver a entrar”, dijo el portavoz del departamento de bomberos, Larry Langford.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z