Una universidad americana ‘ficha’ a la adejera Victoria Ballesteros

Victoria Ballesteros muestra su destino para los próximos cuatro años. DA



Victoria Ballesteros, la joven adejera de 17 años que ha intervenido en dos ocasiones en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, para advertir sobre la falta de conciencia y la escasez de recursos que impiden que el agua llegue a las zonas más pobres del planeta, está a punto de hacer las maletas para viajar a Estados Unidos y estudiar en la Universidad Wesleyan de Illinois tras obtener una beca de 120.000 dólares.



Ballesteros, que en dos semanas finalizará sus estudios de segundo curso de Bachillerato Científico- Tecnológico en el Instituto Ichasagua de Los Cristianos, se ha convertido en el principal icono medioambiental juvenil del Archipiélago frente al calentamiento global y al desequilibrio entre los países más poderosos y los del tercer mundo a la hora de impulsar obras de ingeniería que garanticen recursos vitales como el agua en las zonas del planeta más desfavorecidas.



De hecho, en los discursos que ha pronunciado en la ONU, en el marco de los paneles sobre igualdad en ciencia, tecnología e innovación agrícolas, Ballesteros ha reivindicado la construcción de más acueductos y embalses, y ha reclamado una educación específica para los jóvenes sobre agua y agricultura, además de proponer un giro en la mirada sobre estos recursos naturales esenciales para la supervivencia humana.



Su sensibilidad por el medioambiente y su mensaje, claro y directo, sobre la importancia de una mejor distribución de los recursos cautivó a Robert Francis Kennedy, abogado y activista medioambiental, sobrino del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, durante un foro sobre el cambio climático celebrado en noviembre de 2019 en el municipio de Adeje, en el que algunos de los participantes definieron a la joven activista adejera como la “Greta Thunberg canaria”.

centro referente

“Estudiar en Illinois Wesleyan University conlleva una responsabilidad muy grande al tratarse de un centro referente en historia, investigación clínica, producción de películas y en la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro”, manifestó a este periódico Victoria Ballesteros, que tiene por delante cuatro años de carrera para desarrollar su gran pasión: convertirse en una economista especializada en innovación que desarrolle sus conocimientos en Iberoamérica.



“Después de la carrera me gustaría realizar algún master o doctorado que me permita convertirme en asesora de gobiernos, organismos internacionales como Naciones Unidas o compañías multinacionales y, por qué no, fundar mi propia empresa dedicada al asesoramiento, partiendo de la base de que la economía y el desarrollo sostenible tienen que ir de la mano”, explicó Ballesteros, a quien le gustaría vivir en diferentes partes del mundo donde poder aplicar sus conocimientos, “pero también espero volver a Canarias en algún momento”, aclara.



La joven adejera agradece las enseñanzas de sus profesores en el instituto de Los Cristianos y las oportunidades ofrecidas por el Ayuntamiento de Adeje, “que han sido claves para orientar mi futuro académico”. Precisamente, el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, la ha felicitado personalmente tras conocer que había sido seleccionada y becada por la universidad estadounidense. “Llevas años demostrándonos tus capacidades e inquietudes y ahora puedes desarrollarlas al más alto nivel. Tendrás una gran oportunidad de desarrollarte como persona y de disfrutar del camino que te depare la vida”, le transmitió.



“Estoy contenta, aunque sé que mis padres me van a echar de menos, pero volveré”, asegura Victoria, que antes de subirse en agosto al avión que pondrá rumbo a su futuro profesional deberá afrontar un último trámite como cualquier alumno y alumna de su edad: la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU).