Álex García ahonda en su lado oscuro en el film ‘Solo una vez’

Hubo un tiempo en que al actor lagunero Álex García solo le ofrecían papeles de galán, pero últimamente ha sido violador en Jauría -la obra teatral sobre el caso La Manada-, policía de dudosa moral en la serie Antidisturbios y escritor denunciado por maltrato en la película Solo una vez, el primer largometraje del cineasta Guillermo Ríos, también tinerfeño, que se estrena este viernes. “Tenía muchas ganas de hacer personajes así sin pudor, es un poco ten cuidado con lo que deseas…, porque llevo un tiempo atrayendo personajes poco agradables”, asegura el intérprete, inmerso ahora en el rodaje de la serie El Inmortal para Movistar+, en la que dará vida al líder de la banda criminal Los Miami.

AGRESOR Y VÍCTIMA

Lejos quedan Amar es para siempre o Sin tetas no hay paraíso. Solo una vez es la adaptación de una obra de teatro de Marta Buchaca que narra el caso de una pareja que acude a un centro de atención psicológica especializado en violencia machista después de que el padre de ella pusiera una denuncia. Pablo (Álex García) y Eva (Silvia Alonso) no se ven como agresor ni como víctima, y Laura, la psicóloga (Ariadna Gil), tendrá que hacer aflorar las contradicciones de ambos. “Lo interesante es que son dos personajes de clase media-alta, no es lo que suele salir en el informativo, abre el abanico y eso permite al espectador ser consciente de que quizá su primo, por ejemplo, esté metido en un problema más grave de lo que cree”, afirma el actor.

“Tendemos a creer que estos problemas tienen que ver con la clase social, pero la película deja claro que nada es lo que parece y que hace falta una revisión en cada uno de nosotros para ver estos problemas”, agrega. Su personaje es un escritor que goza de cierto reconocimiento y que incluso ha escrito un libro sobre el tema de los malos tratos, mientras que su pareja trabaja en la editorial que le publica.

“Cuando leí el guion por primera vez me resultaba chocante, pero por supuesto que él no lo sabe (que es un maltratador) y esto es algo común, quien tiene un problema de este tipo necesita tratarlo para saber de dónde viene, todo empieza por reconocer el problema”, defiende.

Álex García se declara defensor del papel que la terapia puede tener en la vida de cualquier persona, a pesar de que muchos sigan viéndolo como una práctica algo extravagante. “La terapia en España es un tema semitabú, que parece que van los locos, los modernos o los actores. La mayoría de las veces no sabes cuál es tu problema, no sabes que necesitas tirar de un hilo; la terapia no es más que poner sobre la mesa tus problemas del día a día para desanudarlos; al enunciarlos ya puedes empezar a solucionar”.

YELMO MERIDIANO ALBERGA EL SÁBADO UNA PROYECCIÓN PROMOCIONAL

La película se va a poder ver desde el viernes en salas de toda España. En Tenerife, la cinta de Guillermo Ríos estará en los Yelmo Cines Meridiano, en Santa Cruz; Multicines Tenerife, en La Laguna; Yelmo Cines La Villa, en La Orotava, y Gran Sur, en Adeje. En Gran Canaria, en Yelmo Cines Las Arenas. Además, al día siguiente habrá una proyección en la sala 8 de los Yelmo Meridiano de la capital tinerfeña (20.00 horas), a la que acudirán miembros del equipo artístico y técnico del largometraje.

“Esta historia era muy necesaria; este tipo de historias nos dan vida, nos quitan la venda de los ojos”, señala Guillermo Ríos acerca de Solo una vez, al tiempo que celebra poder estar estrenando en una situación “difícil” por la pandemia, de la que hay que salir adelante “con las medidas que sea”. Para el director, su objetivo era que el espectador “no se fuera de la película, de la historia”, algo que, a su juicio, “se consigue”.