Canarias reparte su ‘Plan Marshall’ de 1.144 millones

Los 1.144 millones de euros correspondientes a Canarias de las ayudas de Estado (11.000 millones) a empresas y autónomos para paliar el impacto de la crisis desatada por el tsunami de la COVID-19 ya están encaminados. El Consejo de Gobierno aprobó ayer, tal y como había adelantado este periódico, el ansiado decreto-ley por el que se regula el reparto de esa línea, destinada a realizar pagos pendientes a proveedores y otros acreedores; satisfacer deudas financieras y no financieras y cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. El plazo de solicitud se abrirá el 15 de junio y permanecerá activo hasta el 28 de julio; ambos, inclusives. Podrán acceder empresas y profesionales de todos los sectores económicos, salvo el financiero y el de seguros.

Para facilitar la gestión de las ayudas, se ha simplificado al máximo la tramitación: solo deberán presentar la solicitud cumplimentada, acompañada por una declaración responsable. No será necesario aportar más documentos, salvo en casos excepcionales, como el de las empresas con pérdidas en 2019, que deberán presentar las declaraciones de impuestos de 2018 para acreditar que han tenido beneficios en ese ejercicio. Las propuestas se presentarán únicamente por la vía telemática, a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. Las empresas y autónomos que soliciten la subvención habrán de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Así lo establece el real decreto ley 5/2021.

El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, compareció en la rueda de prensa posterior acompañado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y Elena Máñez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Estos 1.144 millones de euros se suman a las ayudas que ha venido arbitrando el Ejecutivo canario, como los 95 millones de ayudas directas en 2020, los 84 millones de euros de 2021, otros 80 millones de euros para el IBI y el bono turístico o los aplazamientos fiscales. Constituye, “en justicia”, la mayor aportación que recibe una comunidad autónoma, enfatizó el mandatario. Admitió que no fue fácil: “Hubo que intensificar los contactos con las ministras de Hacienda y Economía”. Torres agradeció a María Jesús Montero, a Nadia Calviño y al presidente Pedro Sánchez este “gesto valiente”. El convenio de colaboración lo firmaron en mayo Montero y Rodríguez, que ayer valoró las mejoras introducidas en la normativa básica: “Canarias repartirá más ayudas que nadie y a más gente que nadie”. Elena Máñez abundó: “Mitigarán el impacto económico de las empresas [cerca de 60.000] y protegerán el empleo”.