El FAM se consolida en Tenerife como gran plataforma para la danza contemporánea española

‘Petitdanza’, de Compañía Natalia Medina. / DA

El Auditorio de Tenerife clausuró ayer el Festival de las Artes del Movimiento (FAM), que se ha consolidado como plataforma de la danza contemporánea española. Esta edición ha reunido una programación de 24 espectáculos con una destacada participación canaria durante cuatro días. El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), el Espacio la Granja, el Teatro Guimerá, el Centro de Arte La Recova y el propio Auditorio han sido las sedes del FAM 21.

‘Kenophobia’, de Osa+Mujika. / DA

‘KENOPHOBIA’

Paloma Hurtado y Daniel Morales fueron los encargados de abrir el festival el pasado jueves en el Paraninfo, donde ofrecieron Ina, mientras que la clausura la protagonizó la compañía Osa+Mujika, que dirigen Jaiotz Osa y Xabier Mujika, con Kenophobia. En ese intervalo se ha podido ver en la Isla a cuatro bailarines que han conocido que son aspirantes al Premio Max como mejor intérprete masculino: Arthur Bernard Bazin (Dosis de paraíso), Damián Muñoz (It’s a wrap-Kubrick is a dead), Pau Aran (Lettre d’amour) y el tinerfeño Daniel Abreu (El hijo).

‘El hijo’, de Daniel Abreu. / DA

La compañía Sharon Fridman protagonizó dos espectáculos: Dosis de paraíso y 147 abrazos. El primero cuenta con el apoyo del Auditorio de Tenerife y aspira a ser el Mejor espectáculo de danza en los Premios Max, galardón al que también aspira Sharon Fridman por la mejor coreografía y por la mejor iluminación.

La presencia de dos compañías que han obtenido el Premio Nacional de Danza ha sido otro aliciente: La Intrusa estuvo el sábado en el Guimerá con su propuesta It’s a wrap (Kubrick is dead), mientras que la compañía de Daniel Abreu estuvo ayer con su espectáculo El hijo.

‘Esto que tú ves’, de Javier Cuevas y Paula Quintana. / DA

Las propuestas artísticas canarias en la edición de este festival también incluían los espectáculos de las compañías de Carlota Mantecón (Dance, no goal); Daniel Morales (El vuelo); Paula Quintana (La Carne); Natalia Medina (Petitdanza); Javier Cuevas y Paula Quintana (Esto que tú ves) y Nómada (El pastor). Además, hubo una sesión de work in progress solo para programadores con la participación de Laura Marrero (Sutil), Javier Arozena (Schwanengesang-Der Held), Carmen Macías (Tun/La) y Acerina Toledo (La orilla de mi piel).

‘AFTER THE PARTY’

El FAM 21 también ofreció los espectáculos del dueto Ruffle, de DeNada Dance Theatre; el solo con marioneta After the party, de Thomas Noone Dance; Sintempo, de la bailaora Sara Cano; Get No, de La Quebrá; Campo cerrado, de la compañía de Daniel Doña; Cualquier mañana-Tríptico, de Álvaro Esteban y Laura Aris; Nocturno, de Leonor Leal; Lettre d’amour, de Pau Aran; Laika, de Isabel Vázquez; La oscilante, de Pol Jiménez, y Trama, de Roser López Espinosa.

‘El Pastor’, de Compañía Nómada. / DA

FAM es una iniciativa organizada por el Auditorio de Tenerife que cuenta con el patrocinio del Inaem del Ministerio de Cultura y sus programas Danza a Escena, de la Red Española de Teatros, y el Circuito Acieloabierto. En esta edición han colaborado el Gobierno de Canarias a través del Espacio La Granja, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el Teatro Guimerá y la Universidad de La Laguna con el Paraninfo. Este festival ostenta el sello EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) de la Unión Europea, una distinción de calidad que se concede a los festivales con misión artística, compromiso con las comunidades locales y con visión estratégica a nivel europeo.