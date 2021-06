La compañía La Quebrá se sube este viernes al escenario del Teatro Guimerá con su espectáculo ‘Get No’

‘Get No’, de La Quebrá. / Luis San Andrés

La compañía La Quebrá estará esta tarde de viernes (16.00 horas) en el Teatro Guimerá con su espectáculo Get No, “un lugar de paso en el que contemplar, un no lugar”. La segunda jornada del Festival de las Artes del Movimiento (FAM), que organiza el Auditorio de Tenerife, comenzará a las 10.00 horas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, donde la compañía Daniel Morales ofrecerá El vuelo, que propone “cambiar las mecánicas y nos advierte de que las fronteras son líneas invisibles que podemos cruzar con la mente”. La Carne es la segunda parte de una trilogía sobre el renacer y la elevación de los cuerpos de Paula Quintana. Esta propuesta se podrá ver a las 12.30 horas en el Espacio La Granja.

El Centro de Arte La Recova recibirá a las 17.00 horas a Daniel Doña Compañía de Danza, que trae a la isla Campo cerrado, una cartografía diseñada en torno a los conceptos de identidad y diversidad. Álvaro Esteban y Lorena Nogal protagonizarán el programa Cualquier mañana-Tríptico, a las 17.30 horas, en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife. La segunda jornada finaliza en la Sala de Cámara con la bailaora Leonor Leal, que ofrecerá Nocturno junto a la guitarra de Alfredo Lagos y la percusión de Antonio Moreno. Este espectáculo comienza a las 19.00 horas.

Las entradas, de 2 a 8 euros, así como la información sobre los espectáculos, están disponibles a través de la página web www.famtenerife.com.