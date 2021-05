‘La Literatura es Femenina’ entrega los galardones de su concurso

Imagen de la entrega de los galardones. / DA

El proyecto La Literatura es Femenina 2021, organizado por El Laboratorio de Investigación de Innovación en Arquitectura, Cultura, Urbanismo, Diseño y Turismo Avanzado, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, la Fundación CajaCanarias y Promotur, ha hecho entrega de los premios LLEF 2021. Al acto, que tuvo lugar en la sede de la asociación, asistieron la directora del proyecto, Dulce Xerach, y dos de las premiadas: Elvira Piedra Vera y Emma Sicre.

Noelia Alemán, por su poema Voz sin vida, ganó la convocatoria literaria en la categoría de mayores de 18 años, mientras que en la de menores de esa edad el galardón fue para Emma Sicre Guillamón por su poema

Hoy les voy a contar la historia de Nerea. Asimismo, Elvira Piedra Vera obtuvo un premio por su propuesta de arte gráfico en la convocatoria artística, mientras que el perfil @tucriisis_confis, ganó el concurso en Instagram bajo el hashtag #LLEF2021.

Dulce Xerach, destacó en el acto de entrega de los premios la importancia de “reconocer el trabajo y premiar la pasión de escritoras que comienzan a escribir”. Estos galardones nacen justo de esta misión: visibilizar a la literatura hecha por mujeres en Canarias. Estos no han sido los primeros galardones que ha otorgado esta asociación, y aseguró Xerach que no serán los últimos: “Seguiremos trabajando para aportar nuestro grano de arena en promocionar a las mujeres creadoras, y no solo en la literatura, sino en todos los ámbitos de la cultura. Esta invisibilidad no es en un solo sector, es un problema transversal”.