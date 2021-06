“Partido a partido y vacuna a vacuna”: el enfermero con el que todos quieren vacunarse

Jorge, enfermero viral del Wanda Metropolitano que trabaja para el SUMMA 112. | El Español

Jorge, un joven enfermero del SUMMA 112, lleva meses poniendo vacunas contra el coronavirus en el Wanda Metropolitano. Pero nadie sabía de él hasta ahora. Hasta que, un paciente, tras inocularse contra el coronavirus, decidió grabarlo. ¿La gracia? Cómo da las indicaciones antes de que reciban el pinchazo.

“Me ha llegado esto por WhatsApp. No sé quién es pero es un crack. Gente así nos saca de esto. Seguro que alguien le conoce. Divulgación, empatía y sentido común. Es una maravilla”, escribía el médico Alberto García-Salido en su cuenta de Twitter. A partir de ahí, su vídeo no tardó en hacerse viral.

Jorge se presenta, en su particular monólogo, como “personal del Summa 112”, el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid. No tiene Twitter, pero sí Instagram. No va al Club de la Comedia, pero lo podría compaginar con su labor como enfermero.

