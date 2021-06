Sharon Fridman estrena en las Islas ‘Dosis de paraíso’, en el primer día del FAM

‘Dosis de paraíso’, de la compañía Sharon Fridman. / DA

La compañía Sharon Fridman presenta en Canarias su espectáculo Dosis de paraíso, una coproducción con el Auditorio de Tenerife que se incluye hoy jueves en la primera jornada del Festival de las Artes del Movimiento (FAM) y se pone en escena en el Teatro Guimerá, en la capital tinerfeña (16.00 horas). La propuesta del director y coreógrafo israelí Sharon Fridman supone una exploración sobre el amor y las relaciones, a través de un diálogo con las nuevas tecnologías en busca de espacios emocionales.

FAM 21 arranca con seis espectáculos. El primero tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, donde Paloma Hurtado y Daniel Morales ofrecerán Ina, a partir de las 10.00 horas. Ina aborda el concepto de la luz, esa que no vemos pero que brilla con intensidad dentro de nosotros. El Espacio La Granja recibe a las 12.30 a Carlota Mantecón, que pondrá en escena Dance, no goal, una coproducción entre el Auditorio de Tenerife y el Plesni Teater Ljubljana/Dance Theatre Ljubljana de Eslovenia. La bailarina y coreógrafa presenta una pieza con bailarines canarios y eslovenos que superan los 60 años.

‘Sintempo’, de Sara Cano. / DA

Ruffle, una coreografía de Carlos Pons Guerra inspirada en las peleas de gallos y la lucha grecolatina, se podrá ver en el Centro de Arte La Recova (17.00 horas) de la mano de Denada Dance Theatre. Este dúo agridulce explora la agresión emocional en relaciones homosexuales y los momentos en los que nuestros dormitorios se convierten en arenas de batalla.

Un hombre sentado en una silla, reflexionando sobre conversaciones y encuentros pasados, intentando diferenciar lo relevante de lo insustancial, recordando y reviviendo. Esa es la propuesta que ofrece Thomas Noone Dance en After the party, que podrá verse en la Sala Castillo del Auditorio de Tenerife (17.30 horas).

La primera jornada de FAM concluye a las 19.00 horas con Sintempo, el segundo trabajo de Sara Cano, que se pone en escena en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Se trata de un solo de danza en el que la coreógrafa busca crear un espacio escénico en el que poder desarrollar una danza anacrónica, hecha de pasados, presentes y futuros.

‘Ruffle’, de Denada Dance Theatre. / DA

Las entradas, de 2 a 8 euros, así como toda la información sobre los espectáculos, están disponibles la página web www.famtenerife.com. Cada espacio cuenta con sus medidas de prevención contra la COVID-19, que se pueden consultar durante el proceso de compra.