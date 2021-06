Víctor Mejías: “Nosotros viviríamos en un concierto continuo”

Anabel Lee. / DA

Anabel Lee es uno de los grupos que protagonizarán en Canarias la celebración del próximo Día Europeo de la Música, que este año llega con dos fechas en Tenerife (en el Aguere Cultural, el 18 y 19 de junio, junto a los también barceloneses Chaqueta de Chándal y los tinerfeños We Were Heading North) y una en Gran Canaria (The Paper Club, con los tinerfeños Trituradora). Los barceloneses son una de las últimas irrupciones felices de la música en directo en España. Pop, punk y mucho descaro sobre el escenario. Desde 2019 vienen dando que hablar y en el presente 2021 han debutado con su primer disco homónimo. Víctor Mejías promete una gran noche de directo en La Laguna.

-¿Qué ofrecerán en su próxima actuación en Tenerife?

“Queremos ser nosotros mismos y que la gente se lleve una imagen de que somos una banda muy divertida y que se respeta poco a sí misma. Queremos dar un buen espectáculo y vamos a Canarias a ofrecer la mejor versión de nosotros mismos y la más honesta. Nos lo queremos pasar muy bien y que sea una fiesta”.

-¿Sobran grupos que suena muy bien pero que a la vez son muy aburridos en el escenario?

“No podemos juzgar a nadie, pero sí es cierto que hay grupos que son muy estáticos y que piensan demasiado en su puesta en escena, parece que les cuesta mucho salirse de lo establecido. Nosotros le tenemos un respeto enorme al público y a lo que estamos realizando, pero al escenario y a la puesta en escena no tanto. Lo importante para nosotros es conectar con el público y que se lo pase bien. Es una especie de todo vale… Ojalá cuando termine la COVID la gente pueda subirse al escenario a cantar con nosotros. Nos encantaría”.

-¿Cómo se presentarían ustedes mismos?

“En el escenario somos cuatro personas, pero el grupo en realidad está formado por tres: yo mismo, Jordi y Perdi. Somos unos chavales muy desenfadados; siempre pensamos que queríamos hacer bailar a la gente e incluso hacerla llorar. Hay canciones para todo. Lo más importante para nosotros es conectar con el público y que la gente se vaya del escenario con una vivencia muy intensa”.

-¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

“ En el escenario es donde somos nosotros mismos. Tenemos nuestra timidez e inseguridades, pero coincide que cuando subimos al escenario todas esas dudas desaparecen y encontramos que es el mejor espacio donde podemos ser nosotros mismos. Nosotros viviríamos en un concierto continuo. Nuestro sueño es tocar todos los fines de semana. Es mejor que estar en unas vacaciones en el lugar más exótico del mundo. Y ahora, con este medio parón que ha habido por la COVID-19, tenemos unas ganas locas”.

-¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

“Es muy orgánico. Todo fluye de manera muy natural. Cuando nos centramos para sacar una canción, realmente cuesta más que salga. Las mejores composiciones han salido cuando menos los esperábamos, por ejemplo durante una cena. Cuanto más natural todo, mejor”.