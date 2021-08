Muere una joven con COVID-19 que fue siete veces al hospital para ser atendida

Foto de recurso de un médico. Pixabay

Una paciente de COVID-19, de 20 años de edad, falleció la madrugada del domingo en el Hospital Costa del Sol de Marbella, en Málaga. La joven “tenía factores de riesgo asociados”, según afirmaron fuentes del centro hospitalario a El Español de Málaga. El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue esta muerte “por supuesta negligencia en el tratamiento de COVID-19”, pues “la familia indica que acudió hasta en siete ocasiones para ser atendida“, aseguró el abogado del Defensor del Paciente en la ciudad, Damián Velázquez.

“Es grave si los hechos se corresponden a lo denunciado por los padres”, detalla la Asociación del Defensor del Paciente en un comunicado. Según esta versión, la chica fue enviada a casa y había dado positivo por coronavirus.

Al dar positivo, la joven no puso ponerse la primera dosis de la vacuna. “Es lo habitual si ha habido un contagio reciente. Las recomendaciones es no poner la vacuna en un tiempo prudencial”, explica Vázquez. Fue el sábado cuando de nuevo acudió y los facultativos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Por su parte, el hospital ha señalado que la atención sanitaria que la joven “ha recibido en el área de Críticos y durante toda su estancia en el centro ha sido adecuada y correcta atendiendo a los criterios clínicos”.

El objetivo de la asociación es reclamar y evitar que puedan pasar cualquier tipo de negligencia médica. “Cuando tenemos conocimientos de hechos que puedan ser constitutivos de delitos como un homicidio por imprudencia médica profesional lo ponemos en conocimiento del fiscal jefe de Málaga”, cuenta el abogado de la asociación en Málaga, que entiende que lo ocurrido “podría ser grave”.