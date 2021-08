No la dejan subir a la guagua por su escote: “Es un top”

Imagen de recurso de un vehículo de la EMT de Valencia. / EP

La joven Cristina Durán se ha hecho viral en Twitter tras denunciar en la red social, el pasado 7 de agosto, que el conductor de una guagua de Valencia le denegó el acceso “por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros”, un hecho por el que se ha sentido “discriminada“.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, escribió Durán en un tuit acompañado de una imagen con la prenda que vestía cuando le prohibieron entrar en la guagua.

Lejos de encontrar la unanimidad del resto de usuarios, se armó un buen debate por el tuit, que ya acumula más de 1.000 retuits, 4.000 likes y casi 1.000 comentarios. Algunos tuiteros criticaron el outfit de la joven, mientras otros reprocharon la actitud del conductor.

La EMT de Valencia ha pedido a la joven “más datos” para ver si cabe una investigación sobre lo ocurrido y tomar así “las medidas necesarias”.