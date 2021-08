Ramis: “Estamos contentos, agradecidos e ilusionados”

El preparador blanquiazul, Luis Miguel Ramis, comenzó valorando el empate con el Real Sporting (0-0): “La justicia en fútbol se traduce en el resultado. Por lo desarrollado en el partido, creo que merecimos algo más, sobre todo la segunda parte en la que nos volcamos más. Con un rival como el Sporting también podía peligrar el resultado, así que estoy contento con el punto porque está trabajado. Hemos estado cerca de la victoria, pero no lo hemos conseguido. Hay que seguir trabajando por que es la actitud y camino a seguir”.

Luis Miguel Ramis valoró en el postpartido el encuentro frente al Sporting. /CDT

Cuestionado por la vuelta del público al Heliodoro, el técnico tarraconense expresó que “sentimos mucha ilusión por ver de nuevo a la afición. Antes de comenzar el partido ya tuvo color, y la afición dio muestras de la energía contenida. Me ha encantado porque cuando hemos dado razones y el equipo era intenso, y la gente nos ha empujado. Hemos terminado el partido llegando con muchos jugadores al área porque el impulso de la afición se ha notado, lo agradecemos muchísimo”.

Sobre la actuación de los futbolista de la línea medular, Luis Miguel Ramis argumentó que “Sergio González nos da equilibrio. Míchel Herrero se complementa bien con él en ese sentido. Sergio hace un trabajo de desgaste importante, y sostiene al equipo. La primera parte con balón pudimos mejorar. Entendíamos que en la segunda parte Álex Corredera nos daría más por dentro, y lo vimos con recorrido para ayudar atrás y dar opciones en circulación. Míchel también estuvo más fino en la distribución en la segunda parte”. El entrenador de los tinerfeñistas también habló de la actuación de su rival: “El Real Sporting estaba fresco en la primera parte y somete a los adversarios. Tienen buenos mecanismos con jugadores que aparecen muy bien entre líneas. Gestiona bien las transiciones y te castiga mucho, tienen mucho criterio. Teníamos que cerrar esas posibilidades para que no crecieran en el juego, y llevar el partido a lo que queríamos. La primera parte fue equilibrada, y solo nos crearon peligro en un saque de banda acabado por Djurdjevic. La segunda gestionamos mejor la posesión en campo rival y hemos estado mucho mejor”. El entrenador del CD Tenerife habló también de la apuesta por el canterano Ethyan en estos dos partidos iniciales: “El pasado fin de semana en Fuenlabrada estuvo muy bien y hoy también. Ha cometido errores que pasan cuando uno tiene minutos de competición. Tiene que cuerpear mejor y corregir situaciones en las que cae en fuera de juego. El chico muestra mucha atención, nos da mucha energía, y tener opciones como la de él es importante”.

Además, Luis Miguel Ramis explicó la situación por la que atraviesa Shaq Moore: “Está fenomenal. Frente al CF Fuenlabrada no juega porque se encontraba indispuesto, de hecho lo saco a calentar pero no se sentía bien. Es un fantástico lateral, y entre él y Jérémy Mellot crearán una competencia que nos vendrá muy bien. Para este partido entendía que Mellot había hecho buen encuentro en el Fernando Torres, y que en este duelo había que estar firme y no conceder. Al final cambiamos por cansancio y porque con Moore y Álex Muñoz, por banda izquierda, contamos con laterales largos. Shaq tiene que seguir en esa línea. En septiembre seguramente también se marche con su selección, y debo de darle minutos de competición a Mellot porque a Moore habrá momentos que no lo tengamos”.

Luis Miguel Ramis dio también su opinión de lo que le espera al CD Tenerife antes del cierre de mercado: “No se si antes del partido del sábado llegarán fichajes, pero somos conscientes de que nos falta completar la plantilla. Yo estoy contento porque los jugadores están sabiendo lo que tienen que hacer. Hay que tener los pies en el suelo, el próximo fin de semana vamos a un campo muy difícil. Necesitamos más opciones en ataque. Requerimos de la chispa y verticalidad que nos aporte ese jugador que venga para la parcela ofensiva”.

Por último, el técnico blanquiazul habló del debut de Rubén Díez: “Viene con pocos entrenamientos. Se encontraba entrenando con el CD Castellón, pero la falta de competición, de no tener dinámica de exigencia, eso hace que uno se centre en otras cosas. Ya está con nosotros, le ha costado entrar en el ritmo, pero buscábamos en el partido más control. A nivel conceptual y táctico debemos trabajar, pero la actitud es muy buena”.