Sigue la temeridad: continúan las visitas al Tancón pese al último ahogamiento y las multas

El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha desvelado este lunes que siguen las visitas de bañistas a la cueva del Tancón pese al último accidente mortal que allí se registró, el pasado jueves, y al anuncio del endurecimiento de las sanciones.

En declaraciones a la Cadena Cope, Navarro ha contado que al día siguiente de que un joven perdiera la vida y otras tres personas fueran rescatadas, una en estado crítico, y cuando la Guardia Civil investigaba en la zona, hubo quien se saltó los precintos o accedió por mar o por otros caminos a este atractivo pero peligroso paraje.

Y dos días después, ha añadido, este bufadero, donde en los últimos cuatro años han perdido la vida cinco personas, “estaba lleno”.

El alcalde ha relatado que es habitual que los visitantes pregunten a los comerciantes o empresarios de la zona por el Tancón, porque “no es fácil encontrarlo”, y cuando aquellos les advierten de que es peligroso “llegan a insultarlos”.

Cree que desde el Ayuntamiento de Santiago del Teide “poco más” pueden hacer, pues ya está señalizada la zona, con advertencias de prohibición del paso y de riesgos de ahogamiento y de desprendimientos, y ahora con el anunciado endurecimiento de las sanciones si la Policía Local sorprende allí a bañistas.

Emilio Navarro ha apuntado también que antes había instaladas unas puertas que impedían el paso a la zona cuando había previsión de mala mar, pero que la Dirección General de Costas las prohibió.

El peligro es real. Tu vida no vale más que un post en Instagram o un vídeo para TikTok. La cueva de El Tancón NO ES UNA ZONA DE BAÑO. Esté la marea baja o no lo esté. Que quede claro esto, por favor. Es un bufadero (una chimenea natural) en el que ha muerto mucha gente. https://t.co/t2lY2FQtaN pic.twitter.com/tvw79UEtnQ