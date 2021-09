Caída y fallos a nivel mundial de Instagram

Instagram

Si has notado que en España la aplicación de Instagram no funcionaba, tranquilo, no eres tú solo. Según recoge Downdetector, el servicio de Facebook ha sufrido una caída, que impide que la app funcione como debería y está provocando problemas de carga y de conexión para los usuarios.

Sobre las 13:00 del mediodía en España, hora peninsular, el servicio ha comenzado a presentar fallos. Los usuarios han reportado el problema en otras redes sociales, como Twitter, explicando que de repente la app había dejado de funcionar como debería. Los reportes, por ende, han comenzado a surgir.

Los fallos son generalizados en España, pero las zonas más afectadas son Madrid, Barcelona, Murcia y algunas comunidades de Andalucía, como Jaén, Sevilla o Granada. Actualmente, se desconoce completamente el motivo de esta caída.

Los fallos que presenta la aplicación son varios. Para empezar, las publicaciones nuevas tienen problemas al cargar, y la aplicación está sufriendo caídas de rendimiento importantes. Sin embargo, el más importante es el que directamente impide que se realice una conexión con el servidor, haciendo a la app prácticamente inutilizable.

