Cordero se pone una nota positiva tras reformar la plantilla

Juan Carlos Cordero repasó la actualidad deportiva del CD Tenerife en la presentación de Sergio González. /CD Tenerife



Aunque las notas finales son las que importan, Juan Carlos Cordero optó ayer por hacer balance del mercado veraniego de fichajes. El director deportivo valoró de manera positiva las reformas que pudo acometer en la plantilla entrenada por Luis Miguel Ramis. “Creo que hemos mejorado de forma notable la plantilla”, llegó a decir ayer durante la presentación telemática de Gallego y Larrea. Sin embargo, concedió que le hubiese gustado contratar un punta más y sacar a Alberto del vestuario, extremo que intentó hasta el último momento, pero que no logró.

“Tenemos jugadores versátiles que pueden jugar en diferentes sistemas. Hemos equilibrado la plantilla en cuestión de salarios, que era fundamental. Hemos tenido salidas positivas para el control financiero. De los 11 fichajes, 10 son en propiedad. Son activos del club que hacen que sientan todo y que les duela lo que pueda pasar en el club y en los partidos. No es fácil incorporar libres a tantos jugadores y es un paso positivo”, explicó un Cordero que descartó que esté cien por cien satisfecho. “Siempre es mejorable cualquier plantilla. Se me queda haber podido traer un jugador más de ataque, pero, por la no salida de algún jugador y por el control financiero, no se pudo. Hasta el final estuvimos ahí con la llegada de Víctor Mollejo y la salida de Nono”.

Sobre Alberto reconoció que el jugador queda en una situación “incómoda”. “Llevamos meses informándole de que no contamos con él, pero nuestra obligación es respetarlo, ponerlo al máximo de la condición física y que esté a disposición de Ramis si lo quiere poner”, destacó.

Además, agradeció la predisposición de Nono a la hora de tomar la complicada decisión de abandonar el Tenerife para recalar en el Ibiza. “Ha jugado en los tres partidos. Estos cinco puntos son parte de él y por parte de todos en el club sabemos el beneficio que nos ha dado. Hemos dado un paso al frente”, expuso.

Todo estas declaraciones las realizó durante la presentación de Enric Gallego y Pablo Larrea. El primero, el hombre llamado a ser la principal, y casi única, referencia ofensiva del equipo, agradeció la enorme confianza que Cordero y Ramis tuvieron con él a la hora de ficharlo: “Han tenido mucha paciencia y hablé también con el míster. Vi jugar al equipo en los dos primeros partidos de LaLiga y mi cabeza me decía que tenía que venir aquí”.

Por su parte, Larrea está satisfecho del nivel competitivo que se ha encontrado en el equipo: “Todos aprietan y nadie se relaja, todos tienen que sumar”.