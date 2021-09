Luis Campos: “Es conveniente repetir la dosis de la vacuna contra la demagogia”

Luis Campos. / SERGIO MÉNDEZ

Luis Campos abona el terreno del Gobierno autonómico en la parcela que cultiva Nueva Canarias. El portavoz parlamentario y coordinador de este partido cosecha los frutos de las semillas que siembra.

¿Ha venido bien el parón?

“¡Estupendo! De los seis años estos que llevo en el Parlamento, ha sido cuando más lo he necesitado”.

-Un descanso para reflexionar y tomar impulso…

“He intentado desconectar. Ya estoy con la cabeza enchufada. Reflexionar, siempre”.

-¿En casa?

“Sí, en Gran Canaria. Y me moví entre las islas”.

-¿Para estirar las piernas?

“¡Sienta de maravilla! Estuve unos días en La Palma, con el chiquillo, en Fuerteventura y en Lanzarote”.

-¿De qué más deberían vacunarse sus señorías?

“Yo creo que de la desesperanza. Y otra, contra el populismo y la demagogia”.

-La pauta completa…

“Es conveniente repetir la dosis al inicio de cada periodo de sesiones”.

-¿Cuánto dura el efecto?

“Poquito. Desaparece después de diez o quince días”.

-¡Un momento delicado!

“Estamos viviendo la situación más extraordinaria en cuarenta años de democracia”.

-Al pasar de un lado al otro del Parlamento, ¿se comprende al antagonista con perspectiva dimensional?

“Yo venía de doce años en tareas de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Lucía”.

-Hasta con funciones de primer teniente de alcaldía…

“En la oposición he procurado ejercer una crítica constructiva, con alternativa”.

-¿Sin remordimientos?

“No he escuchado ninguna recriminación a Nueva Canarias por incoherencia”.

-¿No se aburren?

“Es verdad que la oposición en el Parlamento es más entretenida. No estás atado”.

-Algunos muerden. ¿Habría que ponerles un bozal?

“Bueno, los hay que labran para llamar la atención”.

-¿Han descubierto de qué pie cojea Casimiro Curbelo?

[Risa] “¡Uno de los grandes enigmas de la humanidad!”.

-¡Un zorro viejo!

“Obviamente, es una persona con mucha experiencia que se sabe manejar”.

-No da puntada sin hilo…

“Cualquier declaración suya hay que interpretarla en su clave, sin rasgarse las vestiduras ni clamar al cielo”.

-¡Tiene su aquello!

“Un puntito de retranca, su sentido del humor”.

-¡Apañado!

“¡Bastante responsable!”.

-¿Es fácil de llevar?

“Yo me he sentido cómodo. No he percibido ninguna dificultad a la hora de trabajar con Casimiro. Todo lo contrario”.

-¿El cuatripartito es un Gobierno compacto?

“Estoy convencido de que sí. Simplemente, me remito a los hechos”.

-Sortea los contratiempos y acumula retos…

“A veces vemos gobiernos de dos, como en la legislatura pasada, que son insostenibles”.

-Se tiran los trastos a la cabeza y los comensales pagan los platos rotos…

“Si hemos sido capaces de superar tantas complicaciones, muy mal no nos puede ir”.

-Va a buen puerto, no como el proyecto de Fonsalía…

“La hoja de ruta está bien definida. El puerto de Fonsalía no entró en el pacto porque había diferencias”.

-¿Insalvables?

“No vislumbro que los cuatro grupos nos pongamos de acuerdo sobre ello”.

-Al ampliarse el aforo de 60 a 70 escaños, ¿se pegan codazos para ajustarse al sitio?

“¡Nos adaptamos! Hubo una reforma en el hemiciclo; con lo cual, sin estrecheces”.

-La pandemia obligó a ensanchar el espacio, así que…

“¡Claro! Divididos en dos salas, estamos más holgados”.

-¿Caben más?

“Ja, ja, ja…”.

-¿La ley electoral qué?

“La disposición transitoria primera del Estatuto está consolidada. Intuyo que la ley no saldrá en noviembre”.

-¿Para cuándo?

“Como si es en diciembre o en enero. Urge, eso sí, abordar el procedimiento”.

-¿Qué se cambiaría?

“Todo o nada si no se logra una mayoría reforzada”.

-¿Cortar los flequillos?

“Aparte de las cuestiones candentes, como el tope electoral y la distribución por islas, la parte burocrática”.

-Las dos urnas y demás…

“Las papeletas… Habrá que analizar si este es el lugar idóneo para regular la potestad del adelanto electoral”.

-Tres quintos… Si fueran cervezas, estarían servidas en bandeja. ¡Fresquitas!

“¡Probablemente! Una línea roja muy gruesa es que no haya ni un paso atrás. Y brindamos por la ley”.

-El consenso en torno al REF es unánime, con matices…

“Se demostró en el pleno que aprobó los dos recursos de inconstitucionalidad”.

-Contra la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y un decreto ley de fiscalidad energética…

“El REF es uno de los elementos de nuestra singularidad y su defensa está por encima de la lucha partidista”.

-Una curiosidad: ¿Román Rodríguez es también conselleiro de Educación de Galicia?

“Debe de ser otro. Su capacidad de trabajo es extraordinaria, pero no se le conoce el don de la ubicuidad”.

-No se atisba un revolcón ideológico ni siquiera estratégico en el quinto congreso de Nueva Canarias…

“Lo hemos atrasado de enero a febrero. No se esperan grandes transformaciones”.