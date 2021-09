Más de 600 firmas por una atención sanitaria digna en San Andrés

San Andrés es el pueblo de Anaga con un mayor número de habitantes. / S. M.

Más de 600 firmas son las que la Asociación de Vecinos El Pescador, de San Andrés, ha recogido entre los habitantes del pueblo pesquero con el objetivo de reclamar una atención sanitaria digna. La asociación registró ayer, en la Consejería de Sanidad, una carta, acompañada por las 600 firmas, en la que exigen que se dote al centro de salud del pueblo de los medios necesarios para una correcta atención sanitaria. Detallan desde la asociación que, a pesar de ser el pueblo con mayor número de habitantes de Anaga, no cuenta con el personal suficiente para atender a esa población. Reclaman una mejora en las instalaciones para evitar que “nuestros vecinos permanezcan horas a la intemperie a la espera de que los médicos regresen de sus visitas a domicilio”.

También apuntan la necesidad de contar con un pediatra en turno de tarde. Como ejemplo de esa necesidad exponen el caso de una madre que acudió al centro de salud con su hija, que presentaba un dolor en el estómago, pero que no fue atendida porque la doctora había salido a una visita a domicilio. La mandaron a casa hasta que volviera la doctora. “Esto es solo un ejemplo de tantos otros” apuntan.

En su misiva, El Pescador exige “la solución inmediata” a los problemas detallados. De no ser atendidas sus reclamaciones, la asociación no descarta otro tipo de medidas de presión como una manifestación para obtener una atención sanitaria digna, “la gente está cansada del trato recibido, con situaciones que no son acordes a los tiempos que corren”, concluyen.