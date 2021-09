Michelle, recibida como una de las más grandes del deporte canario

Michelle Alonso a su llegada ayer al aeropuerto Tenerife Norte. FRAN PALLERO

La triple campeona paralímpica en natación, Michelle Alonso, disfrutó a primera hora de la tarde de ayer del recibimiento que se le brindan a los grandes héroes del deporte como lo es ella. La nadadora volvió a hacer historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio al lograr otra medalla de oro en su especialidad. Su familia, sus amigos y una ingente cantidad de medios de comunicación la esperaban en la terminal de llegadas del Aeropuerto Tenerife Norte para brindarle el más caluroso de los recibimientos. “Mira Michelle, pareces una futbolista”, le bromeaba su entrenador, José Luis Guadalupe al ver tal recibimiento. A patir de ahora a la nadadora del Midayu le quedan un montón de reconocimientos hasta el día 8, fecha señalada para que la “sirenita” se tome, por fin, un merecido descanso.

Al grito de “sí, sí, sí, el oro ya está aquí”, Michelle apareció en escena con su oro olímpico colgado en el cuello. Cansada tras un larguísimo viaje de más de 30 horas, la tinerfeña no podía ocultar su alegría. Ni la dichosa mascarilla era capaz de ocultar su sonrisa. “Ha sido un viaje muy largo, pero por fin estoy en casa. Era un sueño que quería cumplir y pude hacerlo a lo grande”, destacó la deportista, sin duda una de las mejores de la historia de Canarias.

Además de proclamarse campeona olímpica, batió el récord del mundo de los 100 metros braza, su modalidad preferida. “En absoluto lo esperaba. Aún veo a diario el vídeo de la prueba porque no me lo termino de creer. Fue un carrerón y aún estoy soñando. No ha sido nada fácil este año debido al tema del Covid. Hemos tenido que parar un montón, pero se ha conseguido y quiero agradecérselo a mi entrenador por todo el apoyo que me ha dado en los entrenos y en todo. Sin ‘Guada’ (su entrenador) no hubiese conseguido lo que he conseguido desde Londres hasta ahora. Le estoy muy agradecida por todo lo que hace, ya que está conmigo todos los días. Él lo hace todo e insiste en todo mucho, pero es su papel ya que es el entrenador”, destacó la componente del Midayu, quien ya se había colgado el oro en las paralimpiadas de Londres (2012) y Río (2016).

Ante los numerosos medios que la aguardaban, Michelle comentó la estrategia de carrera que le dio tan buenos resultados. “Yo me lancé decidida a lograr la medalla desde el primer momento y me propuse nadar como el día que nadé en la Piscina Municipal de Santa Cruz”, destacó. Su preciada presea dorada no la soltaba ni un solo segundo. La sujetaba con fuerza mientras reconocía que es la que más valor tiene para ella: “Todas las medallas que he logrado son muy valiosas, pero esta tiene más significado por todo lo que hemos pasado. Llevo casi un mes fuera de casa, porque antes de ir a Tokio estuve dos semanas concentrada en el CAR. Pero eso no fue lo peor. Adaptarme al horario japonés fue lo más complicado de todo”.

La también abanderada de España en la ceremonia inaugural en Tokio tiene previsto cumplir en los próximos días con todas las instituciones que ya le han avisado para ser homenajeada. Luego quiere descansar durante todo un mes. “Desconectaré al máximo y luego ya se verá lo que hago en el futuro. Hay que ver también el tema del Covid en los próximos años, pues supone un enorme esfuerzo parar y arrancar de nuevo cuando cierran piscinas o los gimnasios”, abundó la deportista, a quien se le abre ahora el horizonte de lograr un cuarto oro olímpico en la próxima gran cita, que será tan solo dentro de tres años.

Hará el saque de honor antes del Tenerife-Ponferradina

Momentos del recibimiento a Michelle Alonso en Tenerife. FRAN PALLERO

El CD Tenerife confirmó ayer que la triple campeona paralímpica en natación realizará el saque de honor en el Heliodoro Rodríguez López el próximo sábado, antes del encuentro del CD Tenerife ante la SD Ponferradina.

No será la primera vez que Michelle viva esta experiencia. Ya fue homenajeada en el recinto blanquiazul en 2013 y en 2016. También, en el verano de 2017, fue la primera blanquiazul en lucir la segunda equipación de esa campaña, tras recibirla de manos del presidente de la entidad, Miguel Concepción.

Antes de eso, la nadadora pasará por las corporaciones locales de Aguere y de Santa Cruz de Tenerife. Primero rendirá visita al Ayuntamiento de La Laguna, que desde antes de viajar a Tokio le mostró un firmísimo apoyo. De hecho el consistorio lagunero colocó una pantalla gigante en la plaza Hermano Ramón para apoyar a la nadadora tinerfeña el día en que se jugaba la medalla de oro.

La deportista tinerfeña será recibida por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Deportes y presidenta del OAD, Idaira Afonso; y miembros de todos los grupos políticos de la Corporación local. También asistirán al acto, que se celebrará en el Salón de Plenos, familiares de la triple campeona olímpica y representantes del Club Midayu Tenerife, entidad de la que forma parte.

Ya para el viernes está previsto que lo reciba José Manuel Bermúdez en el Ayuntamiento de Santa Cruz y está pendiente que también Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, le reconozca el enorme logro deportivo que obtuvo en la importante cita japonesa. No obstante, Martín ya ha anunciado que solicitará el apoyo del pleno de la institución para concederle la Medalla de Oro de Tenerife.

Martín, quien comunicó telefónicamente su propuesta a la nadadora, de 27 años, argumenta que esta distinción honorífica es “más que merecida. Su palmarés y carrera deportiva, su afán de esfuerzo y sacrificio, además de su humildad, la hacen digna de esta distinción, tras haber reiterado que es capaz de superarse a sí misma y que es la mejor del mundo en su categoría”.

Una vez termine, la campeona olímpica desaparecerá de las portadas de los periódicos y televisiones. Se refugiará en su manga y anime y tratará de pasar lo más desapercibida posible.