Nueva erupción en la boca principal del volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha captado hace apenas unos minutos el momento exacto de una nueva erupción en el volcán de La Palma y ha compartido la escena en su cuenta oficial en Twitter, en la que muchos preguntaban si se trataba de una nueva fisura. INVOLCAN confirmó poco después de que esta última erupción se ha producido en la boca principal.

Vídeo de la erupción hace tan solo unos minutos / Video of the eruption just some minutes ago #LaPalma #lapalmaeruption #erupcionlapalma #LaPalmaEstamosContigo pic.twitter.com/7iK2UtAXBN