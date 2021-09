Reino Unido apuntala en La Palma el telescopio robótico más grande del mundo

Recreación del Nuevo Telescopio Robótico (NRT) en el Roque de los Muchachos | KINSONOV ARCHITECTS

El Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), que se ha erigido como uno de los enclaves de contemplación del Universo más importantes del mundo, acogerá próximamente una nueva infraestructura científica. Se trata del Nuevo Telescopio Robótico (NRT, por sus siglas en inglés), promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de Oviedo y la Universidad John Moores de Liverpool, que, según adelantó ayer el portal británico UK Research and Innovation, será posible gracias a que Reino Unido se ha comprometido a aportar cuatro millones de libras esterlinas -alrededor de 4,6 millones de euros- para entrar a formar parte del consorcio internacional que impulsa el aparato.

Mediante este instrumento óptico, de cuatro metros de diámetro y que será el más importante en su categoría, “Canarias sigue apostando claramente por la astrofísica y la astronomía”, tal y como declaraba a DIARIO DE AVISOS Carlos Navarro, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), al tiempo que quiso resaltar el hecho de que la Comunidad Autónoma “se está posicionando en las primeras ligas de observación” del cosmos, al haber sido elegida como sede de otras propuestas punteras, tales como el Telescopio de Treinta Metros (TMT), el Telescopio Solar Europeo (EST) o la Red de Telescopios Cherenkov (CTA), que aspiran a emplazarse o ya están en fase de construcción en la Isla Bonita.

En el caso del NRT, su plazo de ejecución, según previsiones, es de cinco años, y abrirá la puerta a “acceder a importantes fenómenos físicos en las áreas de ondas gravitacionales, planetas fuera del sistema solar, supernovas”, entre otras temáticas pertenecientes al campo de estudio denominado “astronomía de dominio temporal”, señalan desde el IAC. Además, la institución que dirige Rafael Rebolo apunta que el proyecto requiere de avances tecnológicos en campos como la óptica, la mecánica, la electrónica y el software, “en particular, el desarrollo de un sistema de control robusto, fiable y eficiente”. De ahí que se trate de una iniciativa “innovadora” en distintos aspectos, “que pueden constituir estándares de referencia para el futuro”.

El monto total del Nuevo Telescopio Robótico es de 28 millones de euros, si bien la luz verde del Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología (STFC) de Reino Unido ha sido clave para que pueda seguir en pie. Y es que el NRT, prosigue Carlos Navarro, contempla “tecnologías muy prácticas y muy educativas”, lo que puede favorecer a un ecosistema de conocimiento en torno al aparato. Además, que se pueda operar con él de forma remota facilita el establecimiento de sinergias con equipos de investigación internacionales; unas facultades que, no obstante, no serían posibles de no ser por las inversiones que las administraciones españolas, y en especial el Gobierno regional, han realizado previamente, sobre todo en materia de conectividad. “Detrás está el trabajo de muchas personas”, dijo el responsable de la ACIISI.

PASOS PREVIOS

La web del IAC recoge que los inicios del proyecto se remontan a 2018, cuando el Ejecutivo autonómico financió la creación de un equipo técnico especializado, el cual se encargaría de articular la participación del Instituto en el NRT. “En la actualidad, el equipo lo forman ingenieros altamente especializados en las áreas de sistemas, mecánica y software”, añaden. Un grupo que ha venido trabajando “en estrecho contacto” con la Universidad de Liverpool “y ha tenido una participación destacada en la elaboración de la primera versión del diseño preliminar”.