Canarios Dentro y Fuera: 20 ediciones sin parar de danzar

Compañía Javier Arozena. / DA

El Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, impulsado por el Teatro Victoria de la capital tinerfeña, cumple este año 20 ediciones, que lo han convertido en una cita imprescindible para los artistas de la danza de las Islas, de nacimiento o de residencia. Entre este domingo, día 26, y el jueves 30 de diciembre un total de 41 compañías y 64 artistas se darán cita en diversos espacios de Santa Cruz de Tenerife, en lo que supone el regreso al formato habitual del festival, que, a raíz de las restricciones sanitarias frente a la pandemia, se vio obligado en 2020 a celebrar sus funciones repartidas a lo largo de todo el año.

El Teatro Victoria vuelve a contar con la colaboración de distintos espacios, que acogerán diferentes funciones, entre las que se incluyen cuatro estrenos absolutos. También se presentarán tres creaciones realizadas expresamente para el festival, a cargo de Teresa Lorenzo, Laura Marrero y Noé Plasencia. El Museo Municipal de Bellas Artes, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Teatro Guimerá, Espacio La Granja, MUNA, Centro de Arte La Recova y el propio Teatro Victoria albergarán la mayor parte de las escenificaciones.

PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS

El festival también contempla actividades paralelas, como la V Muestra CineDanza, que se celebrará en TEA el martes 28 (17.00 horas). Se proyectarán cuatro piezas audiovisuales de corta duración creadas por cineastas canarios, con las que se podrá admirar el mundo de la danza desde otra perspectiva.

Canarios Dentro y Fuera, que en esta edición recibirá a dos premios nacionales de danza, Daniel Abreu y Dácil González, cuenta con un cartel diseñado por la artista Élida Dorta, a partir de una imagen cedida por Nathalie Debroise, de la Compañía Daniel Abreu.

Cartel de la vigésima edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. / DA

Las entradas se podrán adquirir en los canales de venta habituales de los espacios participantes. En el caso del Teatro Victoria, mantendrá su precio habitual: ocho euros para la entrada general; cinco para el alumnado del Teatro Victoria, del Estudio de Danza de Tacoronte, Estudio de Danza Carmen Blanco, Escuela de Actores de Canarias (EAC), Escuelas de Teatro de Tenerife, Bellas Artes, Bachillerato Artístico, socios y socias de Solar y PiedeBase, y de seis euros presentando el Carné Joven Europeo en Canarias.

Ballets de Tenerife. / DA

Para más información y reservas, se puede llamar al número de teléfono 922 290 578, enviar un correo electrónico a info@elteatrovictoria.com o también recurrir a las redes sociales del Teatro Victoria.

La programación, que se puede consultar al completo en www.elteatrovictoria.com, comienza el domingo, a las 11.00 horas, en TEA con Espejismo, de la compañía de Teresa Lorenzo, que se volverá a escenificar a las 19.30 horas. A mediodía, y cada 15 minutos hasta las 12.45 horas, el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife mostrará los trabajos site specific de Noé Plasencia y de Laura Marrero y la pianista Milena Perisic. La jornada concluirá en el Guimerá con el espectáculo de Paloma Hurtado y Daniel Morales INA (20.00 horas).

I+D Danza. / DA

El lunes 27, el festival recala en otros tres recintos culturales. El Espacio La Granja exhibirá desde las 12.00 horas Entropie, de Ballets de Tenerife; Profiter du temps, de la compañía de danza Natalia Medina, e Instantes, de Dácil González. Por la tarde (18.00 horas) la actividad se traslada al Centro de Arte La Recova, con las piezas Keep an eye our belongings, de Sofia do Mar y Abián Hernández; Handshake Routine, a cargo de Edoardo Ramírez & Ángel Garcés, y UNNO, de AYYA Choreography.

Ese mismo día (21.00 horas), el Teatro Victoria ha programado los espectáculos Castañuela (I+D Danza), A solas con Lorca (Rocío Pozo), Jera (Flamencuría Obdulia Bustos) y Miércoles Blanco (Caminantes Danza).

A partir de ahí restarán tres intensas jornadas de arte en movimiento.