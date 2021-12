El Cartagena, otro duro escollo para un CD Tenerife lanzado

CD Tenerife – Real Sociedad B. Fran Pallero



Vuelve la Liga y vuelve a tener la obligación el CD Tenerife de tener que ganar si quiere mantener su privilegiada posición en la clasificación. Superada la primera ronda copera con más apuros de los apurados, los blanquiazules se centran ahora en batir al Cartagena, otro duro escollo que tiene un viejo conocido en sus filas: el veterano punta Rubén Castro. El grancanario será la principal amenaza para un equipo que aspira a recuperar la tercera plaza que perdió tras el triunfo de la Ponferradina.



La escuadra chicharerra se presenta en Cartagonova con una tarjeta de presentación de cinco victorias ligueras en los últimos siete partidos. Además hace gala de ser el segundo mejor visitante de la categoría después de haber logrado cuatro triunfos foráneos y dos empates.



Delante estará un Cartagena que en su casa ha ganado el mismo número de partidos que el Tenerife, seis, por tan solo dos derrotas. El ‘Efesé’ perdió el pasado duelo liguero, disputado en Zorrilla, por lo que intentarán no caer derrotados de nuevo para no perder el hilo de los equipos que aspiran a meterse en el vagón de los aspirantes a los playoff.



Ramis recupera para la cita a un jugador diferencial, Samuel Shashoua, quien se ha perdido varias jornadas de competición por lesión. No obstante el inglés no esté aún en condiciones de salir de inicio, por lo que probablemente deberá aguardar a que le llegue su oportunidad desde el banquillo.



También habrá que comprobar si ya están de nuevo disponibles otros ‘tocados’, como Álex Bermejo, José León o Carlos Ruiz.



Luis Miguel Ramis hizo rotaciones en el partido de Copa del Rey ante el CD Ibiza, cambiando a la totalidad del once inicial, aunque muchos de los futbolistas habituales entraron durante la segunda parte y disputaron la prórroga. No convenció en exceso la unidad B de los blanquiazules, por lo que volverán a jugar precisamente los que acabaron el duelo en Can Misses.



El equipo tinerfeño está concentrado en San Pedro del Pinatar (Murcia) desde del pasado viernes para preparar este encuentro.



Por su parte los blanquinegros encararán este nuevo compromiso con las bajas del lateral derecho Julián Delmás, por sanción, y del lateral izquierdo Antonio Luna y el extremo belga Andy Kawaya, por lesiones, por lo que Carrión debe hacer cambios de nuevo.