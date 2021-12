El Gobierno dice que las ayudas a La Palma “están llegando”

Imagen de recurso de la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Fran Pallero

La situación en la isla de La Palma se está convirtiendo en una cuestión de enfrentamiento político. Adiós, unidad frente al volcán. Ayer, la oposición afirmó que muchos damnificados están viviendo “de la caridad”. Mientras, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, defendió que las ayudas económicas a la Isla “están llegando”.



En una tensa comparecencia en comisión parlamentaria, Pérez reconoció que el volumen de ayudas “no es suficiente”, pero negó que haya “inacción” por parte de las administraciones públicas. El consejero puso como ejemplo de ayudas el alojamiento en hoteles de los afectados por la erupción, los ERTE específicos para la isla, la adquisición de viviendas, el suplemento de la PCI o los beneficios fiscales. “¿Como pueden venir aquí y que no se les caiga la cara?”, espetó a los diputados de la oposición.



También aseguró que el Consorcio de Seguros ha pagado casi 40 millones en indemnizaciones, y que se ha aprobado un registro único de afectados para tramitar las ayudas que no tiene referentes en otras catástrofes. Pérez apeló a “huir del derrotismo”, pues ese tipo de actitudes “infunden desánimo” en la población. El consejero está convencido de que La Palma se recuperará, pero cree que eso pasa por “no simplificar” los problemas ni reducir la solución a la transferencia de dinero a los bolsillos de los afectados.



Jonathan Felipe, de CC, alertó de que en La Palma hay un “estallido emocional”, sin psicólogos ni psiquiatras suficientes para atender a los afectados. La población, aseguró, se siente en una situación de “abandono”, porque no saben cuándo van a llegar las ayudas directas. Y afirmó que a los palmeros “les salvan la caridad y la solidaridad”. Al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ya no lo critican por no venir, sino porque los anuncios que hace durante sus visitas “no se ven materializados” en mejoras ni en fondos incluidos en los presupuestos del Estado de 2022. Cree Felipe que “hay que ir repensando” La Palma para el futuro, pues muchas familias se están marchando y están matriculando a sus hijos en Tenerife y Gran Canaria.



Para Ricardo Fernández de la Puente, hay “ineficacia” en la gestión de las ayudas para una situación que calificó como “dramática”. Para Astrid Pérez, del PP, “hay mucho dinero, pero falta que llegue a los bolsillos de los palmeros”.



Por su parte, Matilde Fleitas, del PSOE, afirmó que en el Valle de Aridane “no se vive de la caridad”, sino que está sostenido por las ayudas públicas y los proyectos que están en marcha. “No sigan confundiendo a las familias”, comentó.

Varios juzgados, pendientes de un solar donde construirlos

El consejero Julio Pérez también explicó ayer que las futuras sedes judiciales de Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane están a expensas de disponer de los solares adecuados. En el caso de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, Pérez recordó que los trámites se iniciaron cuando el consejero era José Miguel Barragán, de CC, pero uno de los propietarios de los terrenos presentó una demanda que ha sido estimada, por lo que es “difícil o imposible” obtener una licencia de edificación sin una resolución judicial definitiva que permita la construcción del juzgado. En Los Llanos de Aridane, en La Palma, el edificio en el que estaba prevista la nueva sede judicial no tiene la calificación urbanística apropiada, por lo que el Ayuntamiento promueve un cambio de la misma. En Santa Cruz de La Palma, el Ayuntamiento no dispone de un solar para este uso, pero el Cabildo palmero está dispuesto a adquirir uno.