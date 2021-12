El presidente del CD Sobradillo ‘la vuelve a liar’

Los que siguen el fútbol base de la Isla saben quién es el presidente del Sobradillo, Manolo Jara, quien ayer protagonizó otro feo incidente en El Galán. Todo sucedió en el duelo que enfrentó a los locales contra el CD Tenerife de la División de Honor de Juveniles. Según recoge el acta arbitral, el colegiado hace constar que en el minuto 49 el polémico presidente insultó a un jugador blanquiazul dirigiéndole los siguientes términos: “chulo, payaso, ladrón y otras cosas que no escucho”.

La redacción del acta de dicho encuentro también recoge que “en el minuto 52, se vuelve a ejecutar un nuevo córner en esa zona y el presidente sigue con su actitud provocadora y amenazante. Un espectador, que se encontraba junto a él, escupe por dos ocasiones al dorsal número 9 del equipo visitante. Me dirijo al delegado de campo para que retire al presidente y al espectador de esa zona. Como no se marchan –prosigue el relato del acta arbitral– el encuentro está detenido durante cinco minutos porque tanto el presidente como el espectador no quieren abandonar la zona. Una vez transcurrido ese tiempo, ambos se marchan de esa ubicación”. El encuentro concluyó con empate a dos goles. No es la primera polémica que protagoniza Manolo Jara, el sempiterno dirigente del Sobradillo.