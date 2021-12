El volcán está poco activo para emitir lava, ahora el “gran problema” son los gases

La lava que emite el foco efusivo situado en el oeste del cono principal del volcán de La Palma sigue discurriendo por tubos volcánicos, uno de los cuales tiene varios jameos del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. La más activa, que confluyó sobre la colada que surgió al oeste de la Montaña del Cogote (actualmente inactiva), sigue sobre esta última, precipitándose sobre la isla baja en la zona de Las Hoyas.

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca, María José Blanco, informó en rueda de prensa que se encuentran muy pocos activos los otros centros de emisión del cono principal, con pulsos muy esporádicos de actividad estromboliana, expulsión de cenizas, y muy intensos de gases. Asimismo, las grietas y fracturas en la parte superior del cono secundario han ido modificando su morfología, produciendo pequeños desprendimientos hacia el interior y cráteres adyacentes.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, destacó que en las últimas 24 horas no se han producido hechos especialmente relevantes con respecto a la erupción, si bien se está repitiendo la dinámica de los últimos días en cuanto a la presencia de gases en la zona sur de la emergencia, que está monitorizada de forma permanente por los servicios de calidad del aire del Gobierno de Canarias y por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la evolución de las coladas, Miguel Ángel Morcuende explicó que no se ha producido ningún ensanchamiento de las coladas 11 y 9, por lo que el panorama de hoy es “sensiblemente parecido” al del día de ayer. En este sentido, la lava sigue alimentando la isla baja, sobre todo a través de la colada 9, y la colada 11 tiene escasa alimentación y sigue unida a la colada 9.

En consecuencia, la superficie total afectada por la lava se mantiene en 1.184 hectáreas, la de los deltas lávicos sigue en 48,03 y la anchura máxima entre coladas exteriores continúa en 3.350 metros. Por otro lado, hasta el momento se han visto afectados 72.750 kilómetros de carreteras.

En lo que se refiere al número de albergados, hay 547 personas en centros hoteleros, 8 menos que ayer. Del total, 398 se hospedan en el hotel de Fuencaliente, 80 en Breña Baja y 69 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

La altura del penacho volcánico medida esta mañana ha sido de 1.200 metros, con disposición S-SW. En cuanto a la meteorología, hay predominio del viento del NE a componente E desde niveles bajos hasta unos 4.000 metros. Se prevé que el penacho volcánico se oriente hacia el SW desde el foco eruptivo, lo cual representa un escenario favorable para la operatividad aeronáutica.

Hoy viernes hay probabilidad de precipitaciones débiles y viento del NE con rachas muy fuertes que pueden alcanzar y superar localmente los 70 km/h. A última hora de hoy hay probabilidad de calima que puede incrementar los valores de partículas PM10 debido a la contribución del polvo desértico. La situación de inestabilidad atmosférica continuará hasta la mitad de la próxima semana.

La sismicidad a profundidad intermedia, entre 10 y 15 km, sigue baja y localizándose en las mismas zonas. Por su parte, el número de sismos a profundidades superiores a 20 km siguen también en valores bajos. La magnitud máxima alcanzada en las últimas 24 horas ha sido un sismo de 3.6 mbLg registrado hoy a las 11.08 horas, a una profundidad de 10 km y sentido con intensidad III-IV en la escala europea EMS. El nivel del tremor se encuentra en valores bajos y con poca variabilidad.

Respecto a las deformaciones, siguen sin tendencias claras en las estaciones cercanas al centro eruptivo y estables en el resto de la red.

Sobre la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico, ayer la tasa de emisión fue alta, entre 1.000 y 29.999 toneladas diarias. La serie temporal de la emisión de este gas continúa reflejando una tendencia descendente desde el pasado 23 de septiembre, cuando se registró una emisión extremadamente alta, superando las 51.000 toneladas diarias. En el caso de las emanaciones de dióxido de carbono (CO2) asociado al edificio Cumbre Vieja, continúa reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo y durante el día de ayer esta emisión difusa fue 5,5 veces el promedio de este nivel de fondo.

Respecto a la calidad del aire, ayer se mantuvieron niveles regulares y desfavorables en las estaciones de Los Llanos, Tazacorte y Puntagorda, alcanzando el nivel muy desfavorable en Los Llanos a las 18.00 horas. A lo largo del día se produjeron seis superaciones del valor límite horario en Los Llanos, uno de los cuales superó el umbral de alerta; tres superaciones en Puntagorda, y una en Tazacorte. Los valores comenzaron a descender a primeras horas de la noche hasta alcanzar niveles buenos de calidad del aire. Sin embargo, a consecuencia de las altas concentraciones registradas durante el día, se superó el valor límite diario en estas tres estaciones. En el resto se mantuvieron niveles de calidad del aire buenos. Durante la mañana de hoy los valores se mantienen en niveles buenos en todas las estaciones.

Respecto a las partículas PM10, ayer se produjo un ligero aumento generalizado de las concentraciones registradas en todas las estaciones a lo largo de la mañana, siendo la de mayor intensidad en la estación de Los Llanos, reduciéndose a lo largo de la noche de ayer. Durante la mañana de hoy sigue la dinámica de días anteriores, es decir, se está produciendo un aumento de las concentraciones en todas las estaciones pero de baja intensidad, situándose en estos momentos en niveles buenos en la estación de San Antonio y razonablemente buenos en el resto.

Vídeo de la erupción desde Montaña de La Laguna a las 12.00 hora canaria / Video of the eruption from Montaña de La Laguna at 12.00 pm Canarian time pic.twitter.com/PD3ZKpLh97