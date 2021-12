El Lenovo Tenerife cae ante Riesen y pierde el liderato de su grupo (83-99)

Lenovo Tenerife-MHP Riesen SERGIO MÉNDEZ

El Lenovo Tenerife perdió ante el MHP RIesen alemán en la cuarta jornada de la Basketball Champions League (83-99). Los alemanes se mostraron como un equipo fiable desde el triple, intensos y duros en defensa. John Patrick, su entrenador, reconoció después del encuentro que el desgaste físico de los jugadores del Canarias en la pasada ventana FIBA pudo resultar clave, porque, por momentos, los visitantes se mostraron superiores.

Hubo muchas quejas del público del Santiago Martín a los colegiados. Mostraron técnicas a Txus Vidorreta, Kyle Wiltjer y Marcelinho Huertas (2), dando la impresión de sacar del duelo a los aurinegros en algún momento. El club ya ha mostrado su descontento con las designaciones arbitrales en una Basketball Champions League que, del mismo modo que es evidente que podría mejorar en ese aspecto, no es menos cierto que el nivel de los clubes ha logrado crecer de manera significativa, también por el nuevo sistema de competición.

Primer cuarto

Buena reacción del Canarias, que logró pasar de un 3-8 a un 10-8 que obligó al equipo visitante a parar el duelo. Los aurinegros compitieron bien hasta que llegaron los tres últimos minutos de compromiso. Demasiadas pérdidas y mucho acierto exterior de los alemanes les permitieron tener una renta de nueve (14-23), antes de que tres tiros libres, casi sobre la bocina, volvieran a dejar al Riesen en una situación envidiable al final del primer cuarto (14-26).

Segundo cuarto

Los alemanes acertaron desde el exterior en la segunda manga. El 10/16 de triples al descanso permitió ganar en confianza, con hombres como Radebaugh que dominaban el duelo y siendo mejores en el rebote ofensivo. A falta de casi cinco minutos, los locales ya habían recibido 39 puntos. Hasta el descanso, los alemanes siguieron dominando, siendo duros, agresivos y llegando al intermedio con 31-53. El rival no solo anotaba, sino que defendía bien, con defensas alternativas y cambios que ejecutaba a la perfección.

Tercer cuarto

No cambiaron demasiado las cosas en el inicio del tercer cuarto (39-60), pero varias zonas defensivas del Canarias, permitieron a los locales recortar diferencias. No era sencillo, pero los de Vidorreta lograban que los alemanes no acertaran con tanta facilidad y Fitipaldo comenzaba a ser el de los grandes duelos (61-74).

Último cuarto

Técnicas a Wiltjer y Marcelinho, que provocaron su eliminación, raza por parte local (llegando a ponerse a menos de diez puntos (65-74) y un equipo alemán que no se vino abajo. El resumen general de los últimos diez minutos no es sencillo, El Canarias logró seguir en partido realizando un esfuerzo descomunal, pero ir tan a rebufo provocaba que cada error fuera muy castigado por su oponente. Una falta de Shermadini y la nueva técnica a Huertas permitió a los alemanes meter dos de esos cuatro tiros libres que, más allá del marcador, acabó por decidir el duelo (83-99).