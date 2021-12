Escoltan a un portacontenedores al Dique del Este en busca de drogas

El portacontenedores, tras ser conducido esta tarde al puerto capitalino. Sergio Méndez

Una patrullera de la Guardia Civil ha escoltado hasta el interior del Dique del Este a un barco portacontenedores al objeto de dilucidar si en el interior del buque hay o no sustancias estupefacientes, en hechos que siguen desarrollándose y que se iniciaron a última hora de esta tarde.

En información captada a través de testigos y confirmada por vías extraoficiales, esta actuación de la Guardia Civil no responde a un operativo previo ni es el fruto de una compleja investigación, como no pocas veces ha sucedido, sino que responde a la existencia de algún indicio lo suficientemente sólido como para que se haya dictado la autorización judicial que ha permitido la misma. Aunque este dato no ha podido ser confirmado plenamente, las fuentes apuntan que desde el propio barco se trasladaron sospechas sobre el contenido de una mochila que se encuentra a bordo.

Si a ello se le une que se trata de una compañía que, al operar entre Brasil y Canarias, ha tenido que soportar no pocos casos de narcotráfico en sus barcos, se comprende mejor esta ‘invitación’ al atraque en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde los agentes ahora pueden trabajar sin obstáculos.

Cabe añadir que los guardias civiles no solo se desplazaron en la patrullera hasta donde se encontraba el portacontenedores, sino que desde tierra se vigiló que nadie aprovechara el trayecto para lanzar algo por la borda.

Sea como fuere, de momento no consta que se haya practicado arresto alguno ni que se haya confirmado la presencia de drogas en el barco en cuestión.