Espectacular vídeo de Involcan: el sol se refleja en el inmenso penacho volcánico

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha vuelto a sorprender a sus seguidores en las redes sociales con un espectacular vídeo en el que se aprecia cómo el sol se refleja en el inmenso penacho volcánico de la erupción de Cumbre Vieja, en La Palma, que este lunes ha alcanzado los 4200 metros de altura y se dispone hacia el sureste.

Esta jornada de lunes ha estado marcada por la segunda reactivación del proceso eruptivo registrada en apenas 48 horas y, a su vez, por la emisión de gases volcánicos que obligo esta mañana a confinar a cerca de 30.000 personas en sus viviendas y que incluso se han llevado la vida de animales en la zona sur del volcán.

A esta hora el sol se refleja en el inmenso penacho volcánico. Vídeo desde el embalse Dos Pinos / At this time the sun is reflected in the immense volcanic plume. Video from Dos Pinos dam @ManchesterVolc pic.twitter.com/zFBxnViYk6