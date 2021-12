Gatos abandonados y perdidos deambulan por la zona de exclusión en busca de comida

Al menos una docena de gatos han sido localizados deambulando por una de las zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma, “en un camino cubierto por cenizas y bloqueado por la lava en la zona de exclusión”, según indica en sus redes sociales el fotógrafo Emilio Morenatti, autor de la fotografía.

Según la plataforma animalista Leales.org, se trata de felinos abandonados, perdidos o de colonias que se mezclan para comer y poder sobrevivir. Advierte que en la imagen “se ven las carreteras cortadas e incomunicadas por la lavada solidificada […] esperando por la comida”.

“Los gatos, como siempre, son los grandes invisibles y los que peor lo pasan, y son menos adoptados que los perros”, indica la plataforma. “Leales.org ha repartido miles de euros a las asociaciones, refugios y fundaciones animalistas de La Palma, gracias a la campaña de donaciones para ayudar a los animales damnificados por el volcán”, asegura.

