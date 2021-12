Localizan una nueva fisura en el volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado este sábado de la aparición de una nueva fisura en el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, que entró en erupción el pasado 19 de septiembre.

Concretamente, se ha producido sobre las 18.30 horas al oeste del cementerio de Las Manchas, barrio perteneciente a los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane.

Nueva fisura al oeste del cementerio de Las Manchas a las 18.30 hora canaria / New fissure west of the Las Manchas cemetery at 6.30 pm Canarian time pic.twitter.com/okiLoyaEbL