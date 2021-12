Los patinetes eléctricos tienen en jaque al Ayuntamiento de Santa Cruz

Un patinete eléctrico de alquiler en una céntrica calle de Santa Cruz. Sergio Méndez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el Área de Seguridad y Movilidad, liderada por la concejala Evelyn Alonso, ultima el borrador para modificar la ordenanza municipal que regulará el uso de los patinetes eléctricos que circulan por la ciudad, tanto los que son propiedad de particulares como los que se usan a través de las cuatro empresas de alquiler que ofrecen este servicio en las calles de la capital.

Vehículos de Movilidad Personal que, desde hace ya tiempo, tienen en jaque al Ayuntamiento de Santa Cruz, que asegura que es implacable y que sanciona a todos los usuarios que no cumplen las normas establecidas para la circulación y el estacionamiento de estos patinetes. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que a diario se quejan de su mala utilización.

Y es que solo hace falta dar un paseo por la calle para comprobar que son muchas las personas que los usan de forma incorrecta y que, por tanto, ponen en riesgo su vida y la de los demás. Una situación ante la que La Policía Local, y a petición también, hace unos meses, de la Fiscalía de Seguridad Vial, ha tenido que incrementar las labores de control y vigilancia para perseguir estas malas prácticas. Y es que preocupa, y mucho, el aumento de las conductas de riesgo, e incluso las molestias que ocasionan a la convivencia urbana, por ejemplo, con el mal estacionamiento de los mismos.

Solo durante los últimos 15 días del pasado mes de octubre, la Policía Local de Santa Cruz instruyó 82 sanciones por el uso incorrecto de estas máquinas de las que las quejas son constantes.

Además, hace poco se conocía que los servicios sanitarios del Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias han tenido que intervenir, a lo largo del año, en nueve accidentes. Siete en Tenerife y dos en Gran Canaria. En esta última isla hubo que lamentar un fallecido.

DIARIO DE AVISOS ha podido saber que muchos patinetes eléctricos de estas empresas que operan en Santa Cruz han sido retirados de las calles por los agentes de la Policía y se encuentran abandonados en el depósito municipal. Nadie los reclama.

Una señal, sin duda, de la necesidad de una ordenanza que regule todos estas características en relación al uso de patinetes para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

“Hay muchos patinetes mal estacionados. Vivo en pleno centro de Santa Cruz y es realmente imposible andar por algunas calles porque los dejan donde les parece. Yo soy una persona mayor y es un peligro”, señala una señora a DIARIO DE AVISOS. José María, otro viandante habitual de las calles capitalinas, cuenta que en muchas ocasiones estos patinetes “van por la acera, cosa que no pueden hacer, y me he llevado más de un susto. Han estado a punto de atropellarme”.

Del mismo modo, asociaciones como Queremos Movernos, que defiende los derechos de las personas con movilidad reducida, denuncia habitualmente en sus redes sociales que las calles de Santa Cruz están llenas de patinetes que impiden o dificultan el paso de personas con problemas para caminar. Una situación que califican de “inaguantable” y de la que se ha hecho eco este periódico en muchas ocasiones. Piden, al igual que la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias (Ampecan), que colabora habitualmente con las administraciones de las Islas para dar voz a las necesidades de estos usuarios, y que fomenta el uso responsable de los patinetes eléctricos, que se regule el establecimiento de estos vehículos. Su presidente, Toni Sepano, manifiesta a DIARIO DE AVISOS que, aunque hay una norma estatal desde el pasado 2 de enero que regula la circulación de estos vehículos, está a favor de las ordenanzas en las ciudades. “Queremos que se regule y regule bien. Estamos a favor de las empresas de alquiler, porque hay que apostar por vehículos sostenibles, pero no se pueden dejar donde a cada uno le de la gana”, comenta Sepano, que es partidario de instalar “estaciones fijas”, que ya se usan en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, en donde los patinetes se dejan una vez se termina el trayecto, y la persona es multada si no lo hace así”.

Otra de las opciones para ganar en seguridad, indica, “es crear un carril bici, algo que también llevan usando desde hace ya cuatro años en Gran Canaria”. Una forma, a su juicio, de ordenar el tráfico y de velar por la seguridad de todos. “Hay que evitar que las ciudades se congestionen de tráfico, pero, además, es que el uso de los patinetes ayuda a reducir la huella de carbono. Las ciudades tienen que dar un cambio de aquí ha 2030 y Canarias también, que tiene el mayor índice de vehículos por habitante de toda Europa. Y eso es preocupante”, resalta Toni Sepano.

Asimismo, desde esta asociación están “totalmente de acuerdo” con la obligación de usar casco, tal y como recoge la nueva Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial que se aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados. “Cuando recibes un golpe y vas en patinete, lo primero que llega al suelo es la cabeza. Nuestro escudo es el cuerpo y hay que protegerlo”, subraya.