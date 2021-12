Se reactiva la colada sur del volcán y avanza hacia La Majada

Los científicos han detectado a última hora de la mañana de este sábado una reactivación de la colada sur, que discurre por detrás de Montaña Cogote, y que avanza hacia la zona de La Majada, si bien ha disminuido su ritmo en las últimas horas y discurre de forma lenta.

Así lo han indicado en rueda de prensa este sábado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, y la vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López.

“A última hora de la mañana hemos tenido una reactivación de la colada del sur, fundamentalmente aquella que viene por detrás de Montaña Cogote y que ha procedido a avanzar hacia la zona de La Majada”, expuso Morcuende.

Aquí, entendió que probablemente se esté intentando rellenar huecos entre las coladas once y tres aunque su caminar, que inicialmente parecía fuerte, se ha ralentizado.

Por otro lado, cuando se cumplen 82 días desde el inicio de la emergencia y 76 del comienzo de la erupción, la actividad del flanco noreste, donde la acumulación de piroclastos dio lugar a la formación de un cono con actividad estromboliana y efusiva que emitía coladas lávicas, se ha detenido.

Mientras, en los focos emisores del cono principal, la actividad se ha concentrado en uno de los focos situado más al sureste, desde donde ayer se produjo una colada que discurre en dirección suroeste, hacia Las Manchas, actualmente con escaso avance.

Por su parte, las coladas de lava que se derramaron en los días pasados en la zona del Frontón se encuentran prácticamente inactivas.

La disposición de la nube de cenizas supone un escenario favorable para la operatividad aeronáutica, esperándose que estas se mantengan entre 48 y 72 horas.

En cuanto a la sismicidad, a profundidades intermedias ha seguido disminuyendo en las últimas 24 horas y se localiza en las mismas zonas, mientras que el número de sismos a profundidades superiores a 20 kilómetros sigue en valores bajos.

Sobre las personas albergadas en hoteles, en la actualidad son 553, de las que 407 se encuentran en Fuencaliente, 71 en Los Llanos de Aridane y 75 en Breña Baja. Se mantiene en 43 el número de personas dependientes alojadas en centros sociosanitarios.

Finalmente, los últimos datos disponibles de la superficie afectada se siguen estimando en 1.146 hectáreas. La superficie total de los deltas lávicos se sitúa en unas 48,03 hectáreas y la distancia máxima entre coladas exteriores es de 3.350 metros.

Con todo, se calcula que la superficie de cultivos afectada alcanza en estos momentos las 350,39 hectáreas, 1,53 más que el último registro. De ellas, 217,37 hectáreas corresponden a cultivos de plataneras, 61,2 a viñedos y 26,72 a aguacateros.

Momento en el que la nueva colada sur cruzaba la carretera El Hoyo Todoque a las 13.15 hora canaria / Moment in which the new south lava flow crossed the El Hoyo Todoque road at 1:15 pm Canarian time pic.twitter.com/S7loyJld56