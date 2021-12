Un tinerfeño hace posible que Barça y Boca homenajeen a Maradona

El tinerfeño Rayco García, director general de RG Consultant & Sports Solutions. | Sergio Méndez

El FC Barcelona y el Boca Juniors disputan hoy, en el estadio de Mrsool Park (Arabia Saudita), la Maradona Cup, el homenaje oficial que dos de sus exequipos le brindan al Pelusa, el astro del fútbol mundial fallecido hace un año. Este amistoso tendrá un marcado acento canario. En concreto, tinerfeño, pues el promotor es Rayco García, director general de RG Consultant&Sport Solutions. Esta empresa tiene su sede en Santa Úrsula, aunque su ámbito de acción es global. De hecho, desde Dubái, donde pasa gran parte de su tiempo, está creando puentes entre el fútbol español y el mundo árabe y africano. Hoy, una empresa tinerfeña hace posible que el planeta fútbol le rinda un tributo más al jugador más grande de la historia.



Pero, ¿por qué es Rayco García el elegido para organizar este amistoso? Cabe recordar que cuenta con experiencia en la preparación de este tipo de duelos. Rayco jugó en el Barça C entre 2004 y 2006, y algunos partidos en el filial blaugrana. Luego recaló en el Leeds filial, Móstoles y Toledo. Su paso por el fútbol inglés fue clave para ampliar sus horizontes y para que comenzar a soñar en grande. Al retirarse, le contactó el ministro de Deportes de Omán para organizar un Barça-Madrid. “Les dije que con el primer equipo era prácticamente imposible, pero sí que podíamos intentar hacer lo mismo con los veteranos que se acababan de retirar”, rememora para DIARIO DE AVISOS en las horas previas al duelo de homenaje a Maradona. Así nació el Barcelona Legends y Rayco empezó a especializarse en mover por todo el mundo a las exestrellas blaugranas. Organizó partidos en Uganda y Tanzania, en 2015, donde fue la última vez que Johan Cruyff se sentó como técnico en un banco.



Otro choque destacado de estas características fue el que llevó a cabo en el año 2018, que sirvió de homenaje a Nelson Mandela y que enfrentó al FC Barcelona contra el campeón de la liga sudafricana, el Mamelodi Sundowns. Toda esta experiencia adquirida le vale ahora para ser el escogido para organizar la cita tributo a la estrella argentina tristemente desaparecida a causa de un ataque al corazón. “Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el ministro me pidió si podríamos organizar un evento para recordarlo como merece. Me puse en contacto con su familia y con su agente, que es el poseedor de todos sus derechos de imagen. Hablé desde el primer momento con tres clubes: Barça, Boca y Nápoles. El objetivo era hacer una especie de triangular e incluso agregar a un equipo árabe, ya que Maradona llegó a jugar un partido en vida con el Al-Ahli ”, indica a este diario Rayco, quien tuvo que descartar el acuerdo con el Nápoles. El presidente del club italiano, Aurelio de Laurentiis, pidió cinco millones de euros netos más traslados, hotel y viaje de familiares. Un coste demasiado elevado, por lo que Boca entró entonces en acción y se cerró el acuerdo, aunque no fue posible que el partido se llevase a cabo el 25 de noviembre, fecha del aniversario del fallecimiento de Diego, ya que el Barça jugaba ante el Benfica. Se llegó al acuerdo de fijarlo en este 14 de diciembre.



Para esta ocasión, el contrato acordado incluye que los dos protagonistas del encuentro viajarán con sus primeras plantillas. “Asistirán todas las estrellas, porque así está estipulado”. Sin embargo, los azulgranas no contarán con los lesionado Sergi Roberto, Depay, Pedri, Ansu Fati, Agüero y Martin Braithwaite y Jordi Alba. Por este motivo, Xavi Hernández ha tenido que tirar del filial, como ya es habitual, para preparar una convocatoria formada por Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, F. de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico, Jutglà, Gavi, Balde, Dani Alves, llias, Álvaro Sanz, Guillem Jaime, Mattheus, Mika Mármol y Comas.



Para el propio Rayco, organizar de este homenaje, supone un honor importantísimo, pues, aunque no pudo verlo jugar, debido a su edad, sí que lo conoció en persona. “Lo conocí en un acto en Dubái y en otros eventos de FIFA y UEFA. Era un tipo cercano, bastante bromista y con mucho carisma. Como canario, es un honor ser el elegido para realizar este homenaje a uno de los grandes de la historia de este deporte”, sentenció.