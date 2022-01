2,3 kilómetros de vía, un tramo clave en la recuperación de La Palma

La entrada en servicio de la carretera que desde ayer une el barrio de Las Manchas, aún en medio de un paisaje lunar y de desamparo, permite llegar de forma más rápida y segura a los núcleos de Puerto Naos, El Remo y La Bombilla. Solo agricultores y personal autorizado estrenará esta vía, que se convertirá en el acceso habitual para las 5.500 personas desplazadas de esa línea costera, dentro de la zona de exclusión.

La visita del consejero regional de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis; el vicepresidente y responsable de Infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, junto a un amplio grupo de técnicos y responsables en la ejecución del proyecto, representa el principio de la recuperación de las comunicaciones viarias en la comarca del Valle para intentar minimizar el impacto de la erupción volcánica, que sepultó 76 kilómetros de carreteras. “No es posible recuperar la normalidad sin recuperar la movilidad; conectamos Puerto Naos con Las Manchas de Abajo, una carretera que se ha ejecutado en 27 jornadas de trabajo y que era muy solicitada tanto por el Cabildo como por el ayuntamiento de Los Llanos”, indicó Sebastián Franquis.

“Culminamos una obra de emergencia para crear una auténtica carretera donde antes había un camino sin asfaltar, una obra que consigue que sea mucho más rápido y seguro circular por ella y que era un objetivo clave para garantizar la conectividad con esta parte de la costa oeste de la Isla, y que estará en servicio para toda la población en los próximos días, a medida que se retiren los puntos de control de la zona de exclusión”.

Sebastián Franquis resumió así la ejecución de este proyecto, que ha supuesto una inversión de 1.795.243 euros y que durante varias semanas se vio amenazada por la proximidad de la colada, que terminó arrasando complejos turísticos y nuevas fincas, y que frenó su recorrido a apenas 100 metros de la nueva vía. La obra viaria es, tal y como subrayó el vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, “un hecho importante en lo que hemos llamado la reconstrucción, porque se empiezan a dar pasos en la conectividad”.

La vía abierta hoy se ha ajustado en todo lo posible a una pista de tierra existente en la zona, separándose de otra en la zona de la vieja colada del Volcán de San Juan para evitar la afección a un espacio natural protegido y atravesando esta colada, donde no quedaba más remedio por un tramo en que la zona estaba deteriorada, debido a la presencia de una antigua instalación de tratamiento de áridos. “Desde el Cabildo, no podemos más que agradecer el esfuerzo del Gobierno de Canarias por hacer esta obra de emergencia”, afirmó Perdomo. “Ahora hay que trabajar por lograr la comunicación entre la zona norte y la zona sur del Valle de Aridane, que han quedado aisladas por las coladas. Para ello, ya estamos planificando varias actuaciones”, dijo.







Esa tarea de planificación está ya en marcha. Esta semana se emitirá el documento que recogerá, con orden de prioridad y posibilidades de trazado sobre la lava o bordeándola, las vías cuya contratación se tramitará por la vía de urgencia, agilizando plazos en un intento por dar una respuesta lo más rápida posible. Es lo que se ha acordado en una reunión clave para la reconstrucción de las comunicaciones en La Palma con la presencia de un equipo clave: el de la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes, que pone al servicio del Cabildo y del Gobierno de Canarias a su equipo técnico. Así lo explicó su responsable, Javier Herrero, que aseguró que hay “absoluta” disponibilidad por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner a disposición de la reconstrucción viaria de La Palma todos los recursos técnicos de los que dispone el Estado, así como el compromiso de financiar buena parte de estas actuaciones.

En esa listado, la prioridad es la carretera de la Costa, la que recuperará la conexión entre Tazacorte y Puerto Naos, permitiendo el restablecimiento de zonas de cultivo ahora aisladas y el acceso a unas 40 viviendas. Pero no será la única. De forma inmediata, con fondos estatales y regionales, el área de Infraestructuras del Cabildo asumirá la recuperación del Camino de San Isidro.

Las primeras conclusiones a partir de los informes de los técnicos y de las consultas a miembros del comité científico permitieron al consejero Sebastián Franquis señalar que “en el corredor de la Costa hay tramos en los que se puede trabajar de forma provisional”, eso sí, teniendo en cuenta que, si bien es posible intervenir en tramos de colada de hasta 10 metros de altura, otros espacios con altura de colada basáltica de entre 30 y 40 metros son mucho más complejas.

En este plan de reconstrucción se incluirán también obras que ya contempla el Convenio de Carreteras como la Circunvalación de El Paso y el tramo de la LP-2 entre El Remo-La Zamora, cuya redacción de proyectos se están agilizando desde la Consejería para favorecer la recuperación de la conectividad de la Isla. Franquis fue claro: “Hay que tener claro que todas las infraestructuras dañadas no se van a poder recuperar de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que, si no recuperamos, las infraestructuras no se recuperará la normalidad en La Palma, por eso es de vital importancia reuniones como esta, ya que los plazos para actuar serán los que nos digan los técnicos y científicos”, dijo.

Entre las obras vitales para las comunicaciones de La Palma en la posterupción, está la carretera que unirá El Remo y La Zamora, bordeando cientos de metros de precipicio en una línea de costa que, en circunstancias normales, muy probablemente se enfrentaría a numerosos problemas, atendiendo a las exigencias de la Ley de Costas. Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo, defendió la ejecución de esta obra, que se evidenció imprescindible cuando las comunicaciones se vieron interrumpidas por la colada en una nueva división territorial de la Isla.

Las reuniones para definir las obras viarias en los puestos de salida de las prioridades, van a continuar a lo largo de hoy, jornada de trabajo en la que estará Sebastián Franquis y técnicos estatales.