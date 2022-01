Bermúdez: “Hemos sido ejemplares en la organización de actos con las restricciones que nos ha impuesto Sanidad”

La pandemia lo ha condicionado todo en 2022, y esto indica que lo seguirá haciendo en 2022. Con un marco tan limitado como ese, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defiende, en esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, que la capital ha reforzado su papel como motor económico de la Isla. En este último mes, también se ha convertido en la ciudad con mayor número de contagios COVID en incidencia acumulada. Niega que la explosión de casos en el área metropolitana tenga que ver con la dinamización en las calles del Plenilunio. Defiende que, “entre no hacer nada y hacerlo con restricciones, preferimos lo segundo”, y añade que “estamos aquí para hacer cosas, no para no hacer nada”.

-Es el primer año completo de gestión, ¿qué valoración global hace de Santa Cruz?

“Hemos estado marcados por los vaivenes de la pandemia. Los diferentes niveles que a lo largo del año se han ido aplicando, han condicionado las políticas que teníamos, por ejemplo, de cara a la actividad cultural, deportiva, o económica, dinamizar la ciudad, etc… Aún así, creo que nos hemos ido adaptando estando a la cabeza, liderando las actividades que se han realizado; por ejemplo, quiero recordar las Fiestas de Mayo, que se hicieron 35 actuaciones de carácter musical, que fue un gran respiro para muchos artistas y para la industria de la cultura. Pero también pudimos hacer el Plenilunio, por lo tanto ,demostrando que si las condiciones pandémicas son las más favorables, podemos hacer cosas”.

-¿Y cómo se ha visto afectado el Ayuntamiento?

“Respecto a la actividad interior, a la productividad, tengo que agradecer el esfuerzo de los trabajadores municipales, porque se han esforzado al máximo consiguiendo logros como la ejecución del presupuesto de inversiones que ha aumentado, casi triplica la que teníamos anteriormente. A 30 de octubre habíamos ejecutado más de la mitad del presupuesto, es el triple de lo que se ejecutó en 2020”.

-En lo que se refiere a proyectos, la oposición les acusa de hacer muchos anuncios y pocas ejecuciones…

“Hacer anuncios ya es mucho más de lo que hizo el Gobierno del PSOE en un año. Desgraciadamente la Administración pública tiene una serie de plazos, pero hay que mantener unos objetivos y ser perseverantes. Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado el proyecto de asfaltado de los cinco distritos, que se inició en el anterior mandato, siendo yo alcalde, en 2018, y hemos aprobado los proyectos de casi 50 calles en los cinco distritos de Santa Cruz”.

-¿Y qué hace tan complicado sacar un proyecto de asfaltado?

“Lo hace complicado todo. Sacar a licitación la redacción de los proyectos, adjudicar a los diferentes arquitectos, más supervisar la redacción, valorar la redacción, para traerlo con todos los informes favorables a la Junta de Gobierno. Todo eso es tiempo en la Administración pública. Pero lo que digo es que, a pesar de todo, hemos triplicado la ejecución de nuestro presupuesto respecto a 2020, por lo que vamos en el camino correcto. Y el año que viene tenemos retos importantes con casi 50 millones en inversión y el objetivo de ejecutarlos durante el año”.

-¿Cuáles serán las prioridades en 2022?

“Las prioridades para 2022 siguen siendo las personas, hay que pensar que en el año 2021 llevamos más de 11 millones gastados en ayudas a las familias, de las que casi 8 son solo ayudas en alimentos, y más de dos en asuntos relacionados con la vivienda. Para eso siempre va a haber presupuesto. Por otro lado, tenemos una menor presión fiscal. El año que viene, autónomos y pymes no pagarán la tasa de residuos sólidos, y se reduce el 10% para las familias. Seguimos siendo tractores de la economía con esa inversión de 50 millones, de los que una parte importante se va a gestión de vivienda, y otra a recuperación del patrimonio histórico para generar actividad económica, y hablo del Templo Masónico, Palacio de Carta, el Viera y Clavijo, el Castillo de San Andrés”.

-¿Cuáles son los datos de ese crecimiento?

“Crecemos al doble de ritmo que Tenerife y cerca del triple que Canarias en su conjunto, y necesitamos mantener esa progresión, estamos por encima de los 11.000 contratos. Creo que nadie discute que somos el motor en la pandemia porque los sures han estado con falta de actividad y hemos demostrado que Santa Cruz tira de la Isla”.

-Algo en lo que también está liderando Santa Cruz, así como La Laguna, es en contagios COVID, cifras que algunos relacionan con Pleniluno o La Noche en Blanco…

“No estoy de acuerdo con eso porque no es lo que dicen los científicos. Lo que dicen es que la entrada de la variante ómicron, que es mucho más contagiosa que el resto de variables, y también alguna relajación en las medidas, falta de instrumentos jurídicos, o relajación prematura en las medidas por parte del Gobierno español, son las causantes de esa explosión de casos. El problema es que hay una falta absoluta de instrumentos que permita controlar la pandemia como el toque de queda o el estado de alarma. Este año, en julio, el Gobierno perdió el certificado obligatorio, desde julio a diciembre, no hizo nada, y ahora usó un mecanismo que debió hacerlo en julio, y se lo concedieron. Hemos perdido casi 6 meses. Tanto Plenilunio, como supongo que La Noche en Blanco, se han celebrado estrictamente con las medidas que estableció Sanidad, y creo que en eso hemos sido ejemplares”.

-¿No cree que el Ayuntamiento podía haber hecho algo más?

“Nosotros, ante la tesitura de no hacer nada o hacerlo con restricciones, es verdad que elegimos siempre la segunda opción. Es legítimo, porque nosotros estamos aquí para intentar hacer cosas y mantener la actividad económica con las restricciones que la sanidad nos imponga, pero no estamos aquí para no hacer nada. Lo que noto es una descompensación en los momentos. Cuando se podía haber hecho cosas no se hicieron, y ahora que estamos con el agua al cuello se quieren hacer todas de golpe”.

-¿Cómo es la relación con sus socios de Gobierno?

“Es un acuerdo muy bueno. Siempre que hay algún tipo de diferencia la resolvemos de forma interna, y hasta la fecha se está cumpliendo el programa que firmamos, y estamos en una situación de buen entendimiento tanto con el PP como con Evelyn Alonso. Francamente, las noticias que producimos son las del Ayuntamiento, no de lo socios”.

-¿Sigue siendo una opción presentarse como candidato al Cabildo de Tenerife?

“Solamente pienso en Santa Cruz, lo único que me ocupa y preocupa es mi municipio, y no pienso en otra cosa. En el partido no se ha hablado de este asunto, queda mucho por delante. Lo que sí quiero dejar claro es que estaré donde el proyecto político decida que debo estar. Cuando ha decidido que vaya de número dos al Congreso, en momentos difíciles, he ido, cuando ha decidido que tengo que quedarme en Santa Cruz, me he quedado”.

-¿Qué relación tiene con Cs en general?

“Creo que va a ser difícil sentarnos con Cs, porque me da la impresión que no va a sacar demasiados actas, y eso es lo que dan las encuestas, una desaparición. En cualquier caso, mi estilo de hacer política siempre ha sido poder sentarme con todas aquellas que quieran sentarse conmigo”.

-¿Y qué dicen las encuestas de CC de cara a 2023?

“Las que yo he podido ver nos dan un buen resultado. Ahora, si yo no me creo las encuestas que encargo, no me creo las que encargan las demás. En Santa Cruz estamos al alza, la gente valora políticos que se dedican a la gestión, previsibles y que mantienen criterio, no la época de las ocurrencias y las invenciones efectistas”.

-La relación con la oposición, ¿cómo la definiría?

“No quieren que haya buena relación. Su forma de ver las cosas es la estrategia de ir contra CC y PP, contra el grupo de Gobierno aún a costa de ir contra los intereses de Santa Cruz, porque el que no salgan adelante determinadas cosas en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo, donde gobiernan, creen que nos desgasta más, y, francamente, lo que hacen es hacernos más fuertes. Las relaciones con el PSOE no son buenas, sobre todo por parte de ellos. No han superado que volviéramos a gobernar en Santa Cruz”.

-¿Le preocupan los temas abiertos en el juzgado como la Casa Siliuto o Emmasa?

“No me preocupa porque no hay nada que ocultar. En el caso de Emmasa, además, fuimos nosotros los que encargamos la auditoría que hizo reaccionar al Ayuntamiento y, por tanto, nosotros hemos continuado con tranquilidad el expediente que los funcionarios defendían. Respecto al otro asunto, estoy seguro de que se aclarará todo en los tribunales, porque el PSOE ha querido que sea así. Se podía haber aclarado en sede municipal, pero si quieren que sea en los tribunales no hay ningún problema. Ellos persiguen un objetivo que es lo que han hecho en La Laguna o en otros municipios, conseguir por la vía de los tribunales lo que las urnas no les dieron”.