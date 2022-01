De Caco Senante a Alaska: los aguacates de La Palma que se venden en Madrid y triunfan entre famosos

Nacho Fresno (izquierda) y los cantantes Alaska (centro) y Caco Senante (derecha). DA

Cinco amigos bromeaban hace meses sobre la idea de abrir juntos una tienda en Madrid. Todos tienen en común el hecho de ser palmeros o, en su defecto, amar la Isla Bonita. Así que cuando uno de ellos deslumbró a la presentadora Ana Rosa regalándole un aguacate traído de La Palma, tuvieron muy claro qué tipo de negocio les funcionaría: uno en el que ofrecer productos de calidad traídos desde esa isla canaria. Así que el pasado mes de noviembre abrieron ‘La gaveta de los aguacates de La Palma’, una cuidada tienda por la que han pasado celebridades como los cantantes Alaska y Caco Senante o la periodista y colaboradora de televisión Belén Rodríguez.

“No hemos abierto una frutería al uso. La tienda es como una especie de joyería, porque al final lo que estamos intentando decir es que los productos de La Palma son pequeñas joyas”, cuenta Nacho Fresno, periodista palmero y editor adjunto de la revista LGTBI Shangay. Con esta visión, los aguacates, el mojo, el gofio o la sal de Fuencaliente se colocan coquetamente sobre espejos y las visitas pueden sentarse en los sillones y dejarse aconsejar sobre los productos isleños.

Los encargados de elegir las mejores frutas para llevarlas desde La Palma hasta la capital son el matrimonio integrado por Rosario Brito e Ignacio Sánchez, vinculados a la agricultura de la Isla. En el caso de los aguacates, que son la especialidad de la tienda, exportan desde la variedad más popular, la Hass, hasta otras más desconocidas en España como Antillano, Anayen o Bacon. No es de extrañar que gran parte de la clientela que acude a ‘La gaveta’ sean de procedencia latinoamericana, dados los lazos que unen a la agricultura de sus culturas con la canaria.

El interior de ‘La gaveta de los aguacates de La Palma’, una coqueta tienda especializada en productos de La Palma en el barrio madrileño de Chueca. DA

Además del aguacate, el otro producto estrella de la tienda está siendo el gofio, algo que a Nacho le sorprende mucho: “Fíjate que a mí personalmente no me gusta, pero es de lo que más se vende”. También el mojo verde está teniendo un gran éxito y en poco más de un mes que lleva la tienda abierta hay personas que han pasado por la tienda hasta en tres ocasiones para llevarse un bote de este producto, respecto a lo que Nacho no sabe “qué está ocurriendo con el mojo en Madrid”.

Los canarios tampoco han faltado por ‘La gaveta de los aguacates de La Palma’, y es que si antes acostumbraban a viajar a la capital con la maleta cargada de productos que solo podían conseguir en las Islas, ahora se ahorran espacio en el equipaje porque saben que tienen en esta joyería de frutas un #FisquitodeLaPalmaenMadrid, que además, es el lema con el que la tienda se posiciona en las redes sociales.

Los propietarios quieren que la tienda funcione como una ventita de barrio, con un trato personal y de cercanía. DA

También celebridades como Alaska se han rendido a los aguacates palmeros vendidos en Chueca y ha colgado una fotografía con uno de ellos en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Se cumplen tres meses desde que comenzó la erupción del volcán, todo el mundo ha ayudado, informando, recaudando fondos, aportando. Ahora podemos seguir colaborando, como en este caso, beneficiando a los agricultores locales”.

Y el mayor promotor del ‘mojo picón’, Caco Senante, estuvo por la ‘La gaveta de los aguacates’ hace unos pocos días, lo que para sus propietarios supuso todo un honor, siendo el cantante “el artista que posiblemente más ha hecho por la gastronomía canaria”.

Dos problemas: el incendio de verano y la erupción del volcán

El proyecto de los cinco amigos amantes de La Palma estaba planificado para abrir en septiembre pero, tras el incendio que asoló a parte de la Isla en verano, la producción de aguacates se vio muy perjudicada: “No había buen género, se quemaron muchísimas fincas”, explica Nacho. A esto se sumó luego “el desastre” del volcán, que vivieron horrorizados y les hizo pensar que abrir en aquel momento habría sido incluso “frívolo” para las personas que lo estaban pasando mal en la Isla Bonita.

Sin embargo, en noviembre llegó la ansiada apertura y la ayuda a La Palma no podía quedarse fuera del lugar. Por eso, en ‘La gaveta de aguacates’ se pueden encontrar no solo alimentos de la Isla Bonita, sino también la camiseta solidaria ideada por el ingeniero agrícola palmero Ginés de Haro que lleva impresa la fotografía que Ramón de la Rocha (colaborador de la Agencia EFE) realizó de dos señales semicubiertas de lava en el barrio de Todoque. Los beneficios de la venta de esta prenda son destinados a los damnificados por la erupción de Cumbre Vieja.