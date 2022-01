El Niño riega Santa Cruz y La Laguna con 800.000 euros

Ana Artiles, administradora de El Teide, repartió un décimo del Tercer Premio. Sergio Méndez

El Sorteo Extraordinario del Niño 2022 ha repartido 800.000 euros entre los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Diez décimos del segundo premio, el correspondiente al número 44.469, dotado con 750.000 euros a la serie, 75.000 al décimo, fueron vendidos en ocho establecimientos del área metropolitana de la Isla, mientras que del tercer premio, que ha caído en el número en 19.467, dotado con 25.000 euros el décimo, 250.000 euros la serie, se repartieron dos boletos. El estanco de la calle Mandillo Tejera (Los Gladiolos) entregó un décimo del segundo y otro del tercer premio.



Si bien el Gordo del Niño fue íntegro para Logroño, el segundo premio fue muy repartido por toda España y, entre otros lugares de Canarias y Tenerife, la capital, donde el Estanco Corrales, situado en la Rambla de Pulido número 73, repartía en su despacho receptor dos décimos del 44.469, 1,5 millones de euros entre sus clientes.



También en la capital, en la Avenida Islas Canarias 116, el bazar situado cerca de la Pensión Padrón volvía a dar un pedacito de fortuna a sus clientes con un décimo de la maquina receptora 68.090 y premiado con 75.000 euros. En la calle Tolerancia número 2, en la zona alta de El Toscal, el Estando García Morato entregaba a un afortunado un boleto premiado también con 75.000 euros.



Por último, la fortuna del número 44.469 también dejó en la zona de Los Gladiolos unos necesarios euros. Un décimo fue despachado por el Estanco situado en la calle Mandillo Tejera, 23, en los bajos del Edificio Géminis, un local de conocido idilio con la diosa fortuna. Este éxito culminó una mañana satisfactoria para el terminal del despacho capitalino.



Minutos antes había entregado un boleto del número 19.467, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario del Niño, otros 25.000 euros, para un afortunado cliente.



Por último, el tercer premio, que recayó en el número 19.467, dotado con 25.000 euros el décimo, también llegó a Santa Cruz de Tenerife, concretamente a la administración número 11, denominada El Teide y situada en la Avenida Álvaro Rodríguez López 14, frente al Centro Comercial Meridiano. La administradora Ana Artiles no cabía en su felicidad al entregar un décimo premiado del 19.467. “Enero es un mes muy bonito para nosotros. Es la segunda vez que en este mes damos premios importantes. El 31 de enero del año pasado dimos el primer premio del jueves, que repartió 90.000 euros en la Isla. La verdad es que no está mal, no se nos da mal el mes de enero para El Teide”, indicó.



Ana sintió una inmensa alegría cuando entre las llamadas de varios agraciados con pedreas atendió al afortunado poseedor del tercer premio. “Sabíamos que lo habíamos vendido a un cliente habitual”.

El Bollullo no falla



El repartido segundo premio del Sorteo del Niño también llegó a La Laguna, donde dejó 375.000 euros. El terminal, situado en el Bar El Bollullo, en la calle Nuñez de la Peña, 65, cerca del molino de Gofio La Molineta, volvió a ser tocado por la fortuna al repartir dos décimos agraciados del 44.469, 150.000 euros en total.

El local, siempre abarrotado de parroquianos y gente de paso que sale del casco o intenta acercarse al mismo, ha repartido varios premios en otros sorteos importantes de Navidad.



También repartieron alegría entre sus vecinos y clientes, con un décimo cada uno, el receptor situado en la Avenida República de Venezuela 96, en el Barrio del Coromoto, así como en el Bloque 7 de la Urbanización Princesa Iballa, local 4.



Mención aparte merece el Estanco Perfumería de doña Raquel, en la céntrica Plaza del Doctor Olivera, frente a la Iglesia de la Concepción. En menos de 15 días ha repartido la alegría en los dos sorteos más importantes, el de Navidad (un quinto premio 20.000 euros) y El Niño (75.000 euros).

Con 35 años “al pie del cañón”, como afirmó al DIARIO, doña Raquel.