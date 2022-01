Tenerife se acerca a un coche por habitante

Las colas habituales en la TF-5 a la entrada y salida de Santa Cruz. DA

En Tenerife hay casi tantos vehículos de motor (turismos, guaguas, camiones, furgonetas y motocicleta, todos incluidos) como habitantes tiene censados. A fecha de 1 de enero de 2021, en la isla se contabilizan 818,9 vehículos por cada 1.000 habitantes, solo un punto menos de diferencia con respecto al primer año de pandemia. En Canarias la media es de 802 por cada 1.000 habitantes, siendo las islas de La Palma (907), El Hierro (857) y Lanzarote (836) los que superan a Tenerife en ese porcentaje. Vilaflor, por ejemplo, tiene una media que rebasa con creces su número de habitantes (1.477 por 1.000).



De estas estadísticas tenemos que extraer que de los 818,9 vehículos por cada 1.000 habitantes, en Tenerife, 560 son turismos. Además, hay más vehículos que carnets de conducir. Estos datos, a fecha de hoy, son aún más concluyentes, porque si quitamos a los menores de edad (14% de la población) y personas mayores que no disponen de carnet de conducir, la evidencia es clara: hay más coches en la Isla que personas que puedan conducirlos, incluso sumando a los turistas que cada día puedan estar en la Isla, para la que disponen de un parque de en torno a 30.000 coches.



Con más de 840.000 vehículos censados y 1.550 kilómetros de carretera, Tenerife no está preparada para soportar tal densidad de automóviles. Si todos ellos, pongamos solo 800.000 (sumarían 3.200 kilómetros de largo, con una media de 4 metros con vehículo) salieran a la carretera el mismo día, no cabrían. Con todos esos vehículos, puestos en fila india, alcanzarían la distancia de ida y vuelta a Sevilla o llegarían a París.

Plan de Movilidad

No es extraño, por tanto, que desde el Cabildo se esté trabajando en la redacción del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la Isla de Tenerife (PIMSIT), a través de un proceso de participación ciudadana, con el objetivo de que Tenerife cuente con un instrumento que sirva para planificar y gestionar cómo nos moveremos en la isla de forma sostenible durante los próximos 20 años. En el punto de partida del proyecto se detalla que nada menos que el 72,9% de los traslados en la Isla se hacen en coche particular, mientras el transporte público, pese a contar con 500 guaguas y el 40% de ellas renovadas, no llega siquiera al 10% (guagua, 4,7%; tranvía, 2,6% y taxi, 1,5%), el resto se mueve a pie (18,3%). En este análisis se habla de que la dispersión urbanística constituye un difícil y costoso acceso para los modos de transporte colectivo y se entiende que mejoraría la movilidad con la terminación del anillo insular y los trenes del Norte y del Sur, pese a que el presidente insular, Pedro Martín, haya dicho recientemente que ahora el transporte guiado no es prioritario en la Isla.



En ese mismo análisis se recoge como los puntos de mayor congestión automovilística los tramos de autopista San Isidro-Adeje y La Orotava-Santa Cruz. Y es que hace tiempo que no solo se habla de las interminables colas de la TF-5 desde Guamasa hasta la capital, con 17 enlaces que van surtiendo de vehículos un tronco de autopista que no soporta tamaña densidad, superior a los 4.400 coches/hora, algo similar, pero en menor tramo horario, de lo que está ocurriendo en el enlace de Guaza, en la TF-1, donde circulan casi 100.000 vehículos al día, con gran colapso entre las siete y nueve de la mañana, cuando trabajadores de la periferia de Arona y otros venidos del sureste y zona metropolitana comienzan a llegar al considerado motor turístico y, por lo tanto, económico de la Isla. La puesta en marcha en breve del enlace Oroteanda-Las Chafiras aliviará esos atascos y la conclusión del tercer carril debería terminar con ellos.



Un informe, que la Guardia Civil de Tráfico entregó al Cabildo en 2018 para descongestionar las autopistas de Tenerife, propuso que los vehículos pesados no transiten los viernes por la tarde y establecer dos Bus Vao, uno en la TF-1 y otro en la TF-5. Ese mismo informe, además, detalla que solo Madrid y Barcelona superan a la Isla en el total de guaguas. En el conjunto de vehículos, Tenerife tiene una densidad que supera en 3,5 veces a la media nacional, la segunda tras Pontevedra.