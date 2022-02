Buscan al ganador del Euromillones del viernes, que no aparece

Euromillones. Pixabay

No es la primera vez que ocurre y, probablemente, no será la última. Se busca al ganador de un multimillonario premio del sorteo del Euromillones, valorado en la mareante cifra de 130 millones. De momento, el afortunado no ha dado señales de vida y tampoco ha reclamado su dinero.

Lo cierto es que las posibilidades de llevarse el bote en un sorteo en el que participan ciudadanos de España, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Francia, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo es prácticamente ínfima, pero a veces pasa. Y en numerosas ocasiones los acertantes no se molestan ni siquiera en comprobar el resultado, e incluso han llegado a perder la posibilidad de reclamar el premio.

Lo que se sabe hasta el momento es que el bote del Euromillones del pasado viernes cayó en Reino Unido. Allí, una persona hizo pleno, acertando cinco números (más las dos estrellas). En esta ocasión, la combinación ganadora fue: 3, 25, 38, 43 y 49, estrellas 3 y 7. Ahora comienza la cuenta atrás, pues tiene tres meses para reclamar los 130 millones de euros.

Ya ocurrió en España

Una situación similar se dio en España, concretamente en Granada, el mes de mayo del año pasado. La administración de Loterías número 1 de Albuñol trató de encontrar a uno de los cuatro acertantes de un premio de segunda categoría, valorado en 173.000 euros.