Emilia González: “En Canarias tenemos grandes expertos comprometidos con la divulgación de la ciencia”

Emilia González conduce los sábados y domingos ‘Tierra de Alisios’ en Televisión Canaria. / Fran Pallero

Tierra de Alisios es el nuevo magacín del fin de semana en Televisión Canaria. Producido por Reportline Producción Audiovisual, se acerca cada sábado y domingo (de 17.15 a 19.30 horas) a la audiencia para recoger la actualidad del Archipiélago en un formato novedoso, en el que el entretenimiento no es un obstáculo, al contrario, para tratar cuestiones como la ciencia, la naturaleza, la meteorología o la vulcanología con espíritu divulgador. Con su presentadora, Emilia González, conversó DIARIO DE AVISOS.

-¿Cuánto de reto y cuánto de sueño cumplido hay en conducir un magacín en directo como ‘Tierra de Alisios’?

“Hay mucho de las dos cosas. Desde que comencé en la televisión, hace 22 años, he pensado que sería una gran oportunidad presentar un magacín como este. Después de tanto tiempo, no me esperaba poder hacerlo ahora, pero ha sido igual de ilusionante. Así que es un sueño cumplido, pero también un reto, porque quedan muchas cosas por hacer y por aprender”.

-Es la primera vez que Televisión Canaria dedica esa franja de emisión de los fines de semana a un programa de estas características. ¿Cómo le llega este proyecto?

“Me lo plantean desde Televisión Canaria porque piensan que llevo mucho tiempo detrás de la pantalla y hay gente a la que le gusta mi manera de comunicar las cosas. Cuando me lo proponen en la autonómica y la productora, sentí vértigo: hacerlo los fines de semana, para mí, que tengo tres hijos y mi marido trabaja esos días en muchas ocasiones, es difícil. Sin embargo, poco a poco se fue engrasando el mecanismo para que fuera compatible. Hay muchas personas en este proyecto que han creído en mí un montón, casi más que yo misma. Han depositado su confianza para que conduzca un programa que tiene mucho que ver, además, con las cuestiones a las que me he dedicado, el medio ambiente, la ciencia…”.

-¿De qué manera vivió el estreno de la pasada semana?

“Con emoción y nervios. Respeto mucho al público y quisiera que quienes nos ven se sientan compensados, cómodos, escuchados… Me gusta ese feedback con la gente. Mi forma de comunicarme es como si estuviera hablando con ellos, como si estuvieran a mi lado, y realmente los tengo delante aunque no los vea. Queremos escuchar lo que tienen que decirnos, lo que quieren proponernos, lo que les gustaría ver en la Televisión Canaria relacionado con las temáticas que abordamos… Queremos hacernos eco de las cosas que sucedan en el lugar en el que viven. Esa es la ventana que abrimos”.

-‘Tierra de Alisios’ combina el entretenimiento con aspectos vinculados a la ciencia, a la cultura, a la salud, al medio ambiente… Temas que no son tan habituales en este tipo de espacios. ¿Hay muchos lugares comunes cuando se habla de las preferencias de los telespectadores?

“A la ciencia hay que ponerla en valor. Gracias a ella estamos sobreviviendo a una pandemia. La ciencia nos aporta las mayores y mejores posibilidades de adaptarnos a los tiempos que vivimos. Debemos ser conscientes y responsables para cuidar nuestro planeta. Estas y otras muchas cuestiones están en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo hemos podido vivir de espaldas a los volcanes viviendo donde vivimos? Hay un amplio abanico de temas que tenemos que abordar, desde un punto de vista en el que la gente los pueda entender. Es importante que se nos eduque para aprender a vivir de una manera más consciente”.

-¿Cuál es el secreto, si lo hay, para armar un programa en directo con colaboradores en plató y reporteros en las ocho islas? Algo que da la impresión de que resulta complejo levantar.

“No es sencillo, pero sí que hay un secreto: escuchar. Trabajamos muchísimo para intentar ofrecerle al público cosas que resulten interesantes. A partir de ahí, resulta cómodo hacerlo, por ejemplo, con los colaboradores que tengo. A la mayoría le gusta hablar y a mí también, y creo que lo que contamos es interesante. La clave, en suma, es el trabajo, el compañerismo y el saber escucharnos unos a otros”.

-¿Existe margen para la evolución, para el desarrollo de una propuesta televisiva como esta según avancen las emisiones?

“Es un programa vivo, a expensas de la actualidad, por lo que el margen es amplísimo. Casi todos los temas caben conforme a nuestro punto de vista: el educativo, el sostenible, el formativo, el científico…”.

-Usted ha abordado las ciencias físicas, la meteorología… ¿Cómo divulgan esas y otras cuestiones de forma accesible?

“Gracias a unos científicos espectaculares. Tenemos la suerte de contar en el Archipiélago con personas superpreparadas, con la capacidad de mostrarnos la ciencia de una manera amena, y comprometidas con que la población la entienda. No todo el mundo tiene que saber lo que se estudia en las universidades, pero si conseguimos que alguien venga a explicárnoslo y logramos traducirlo para aquellos que no tenemos esa formación, cumplimos un objetivo muy importante”.

-En el programa inaugural, por ejemplo, La Palma y la reciente crisis volcánica fueron protagonistas. ‘Tierra de Alisios’ cuenta con un apartado específico para la vulcanología en cuyo estreno le acompañó Nemesio Pérez, coordinador del Instituto Volcanológico de Canarias.

“El año pasado hice un curso con el Involcan, que también estaba dirigido a periodistas. Una de las reivindicaciones de Involcan es difundir la información vulcanológica de la misma manera en que se da la meteorológica. En ese momento no se había producido la erupción en La Palma, ni siquiera el enjambre sísmico, y a mí me pareció una idea estupenda. Siempre ha existido el temor, y no acabo de entenderlo, de que cuando das información de sismicidad o vulcanológica alarmes más que informes. Nada más lejos de la realidad. Lo que no puede ser es que un terremoto de 1,9 sea portada o abra un informativo. Tenemos que normalizar este tipo de información. En aquel momento propuse a Involcan que, si alguna vez tenía la posibilidad de realizar un programa como Tierra de Alisios, me gustaría colaborar con ellos, algo que aceptaron de inmediato. En el primer espacio me acompañó Nemesio Pérez y ahora lo presentaré yo sola, siempre con la información que me brindarán los expertos”.

-¿Qué tiene esta tierra de alisios que la hace singular?

“Una idiosincrasia muy marcada, muy atractiva; unas personas resilientes y sacrificadas; tiene buena gente acostumbrada a calamidades y también a resurgir; personas que se esfuerzan, que son trabajadoras… Esta tierra de alisios tiene un encanto que pocos sitios poseen”.